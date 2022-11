O Mestre e as Feras na edição especial da Revista Huai

CARATINGA – O cartunista e produtor cultural Edra anuncia o lançamento da Revista HUAI nº 5 que conta com a luxuosa participação de talentosos amigos de traços, entre eles Angeli, Laerte, Maurício de Sousa, Chico Caruso, Jaguar, Adão Iturrusgarai e Aroeira.

Nesta edição especial em homenagem aos 90 anos de Ziraldo, a revista traz um registro histórico reunindo toda uma gama de talentos com uma fusão fantástica de estilos e traços. “Uma oportunidade ímpar de cada um dos artistas presentes na publicação, demonstrarem o seu afeto e admiração pelo Ziraldo justamente dentro de um universo do qual ele desenvolveu toda a sua criatividade.

A Revista HUAI – HUmor o Ano Inteiro, publica algumas das caricaturas do Ziraldo desenhadas por importantes cartunistas do Brasil que integram a exposição itinerante que é mantida pela Estação Cultural de Caratinga em importantes eventos, bienais de livros e salões de humor. Destaques para as paralelas do 49º Salão Internacional de Humor de Piracicaba e do 17º Salão Internacional de Humor de Caratinga, no Casarão das Artes, ambas realizadas neste ano.

“Reuni pessoas para realizar qualquer trabalho coletivo, por si só, já é uma tarefa das mais árduas… Imagina então reunir feras? Ainda mais feras do humor!”, ressalta Edra, editor da revista, a única na linha humor no país, com circulação dirigida em quase todas as federações do Brasil e em dezenas de outros países.

“O resultado, esplêndido, vocês podem conferir e constatar, em cores, nas páginas da revista. Nomes de grande expressão do humor gráfico como as citadas acima, entre outras feras, comemoram com arte e talento os 90 anos do grande mestre Ziraldo”, avisa Edra.

CARTUNISTAS PARTICIPANTES

Adão Iturrusgarai (RS) – Adnael (AL) – Alecrim – (RJ) – Aleixo (GO) – Alisson (RS) – Allen (PA) – Alviño (RJ) – Amarildo (ES) – André Barroso (RJ) – André Brown (RJ) – André Camargo (SC) – Angeli (SP) – Aroeira (RJ) – Baptistão (SP) – Bira Dantas (SP) – Brito (RN) – Brum (RN) – Cacinho (MG) – Camaleão (MG) – Camilo Riani (SP) – Chico Caruso (SP) – Cival Einsten (CE) – Cláudio Teixeira (CE) – Clayton (CE) – Dan(MG) – Danilo Scarpa (SP) – Donga (RS) – Eder (SP) – Edgar Franco (GO) – Eliabe (RN) – Erasmo (SP) – Érico Junqueira (MA) – Erthal (RJ) – F. Machado (SP) – Fausto (SP) – Fernandes (SP) – Flauzino (RJ) – Flávio Miranda (SP) – Fraga (RS) – Franco de Rosa (SP) – Fred (PB) – Genin (MG) – Gerson Pinto (RS) – Gervásio (RJ) – Gilson (ES) – Guedes (SP) – Hélvio (MG) – Hebert Veras (PI) – Hippertt (RJ) – Humberto Pessoa (SP) – Izânio (PI) – Jack (AM) – Jaguar (RJ) – Jal (SP) – Jean Claude (PB) – Joaquim (PI) – Joe Bonfim (RN) – Jorge Braga (GO) – Jorge Inácio (ES) – Josú Barroso (SP) – Juliano Kaaapora (SP) – Kaltoé (PR) – Karina (RN) – Kim (DF) – Laerte (SP) – Leonardo Dressant (PA) – Liz França (PE) – Lute (MG) – Manoel Dama (SE) – Maraska (SP) – Marcos Venícius (CE) – Mário Alberto (RJ) – Mastrotti (SP) – Maurício de Souza (SP) Mauro Miranda (RJ) – Michelângelo (RJ) – Monico Reis (SP) – Nácio (MG) – Onézio Cruz (SP) – Paffaro (SP) – Quinho (MG) – Reinaldo Figueiredo (RJ) – Renato Peters (SP) – Ricardo Leite (RJ) – Robinson (SP) – Ronaldo (RS) – Rosana Amorim (SP) – Rucke (SP) – Samuca (PE) – Seri (SP) – Siqueira (SP) – Souza (RJ) – Synnove (SP) – Thiago Lucas (PE) – Toni D’Agostinho(SP) – Túlio (MG) – Ulisses (RJ) – Zé Dassilva (RJ) e Zel Humor (RJ).