O mel: alimento com possíveis propriedades terapêuticas

O mel é considerado um dos produtos mais puros da natureza, e é produzido a partir do néctar coletado das flores pelas abelhas, misturado a suas enzimas digestivas, e posteriormente armazenado em favos na colmeia.

Desde os tempos remotos até o presente, o mel, é sem dúvida o produto das abelhas mais conhecido e difundido, utilizado nas civilizações antigas como alimento, para conservação de vários produtos e como recurso terapêutico.

Por ser uma fonte de alimentação alternativa, nutritiva, saudável e rica em energia, a ingestão de mel, pode contribuir para fortalecer nosso organismo e sistema imunológico, favorecendo o bom desempenho de nossas atividades diárias, no entanto, faz-se importante conhecer um pouco sua composição, para entender seus benefícios.

Quando pensarmos no mel, como alimento, é preciso considerar que este produto é uma solução altamente concentrada de uma mistura complexa de açúcares, conhecidos como frutose, glicose, maltose e contém outros componentes menores, como ácido ascórbico, flavonoides, ácidos fenólicos, pigmentos carotenoides, aminoácidos orgânicos, proteínas, e concentrações variáveis de minerais, sendo os mais presentes o zinco, o magnésio, o cálcio, além de conter pólen de plantas. Estes componentes, são os responsáveis por todas as propriedades nutricionais e benéficas à saúde encontradas no mel.

Então, podemos dizer que o mel, além de ser alimento que nos traz energia, contém componentes nutricionais necessários ao organismo, é um alimento rico e ao mesmo tempo complexo, e por isso, este produto tem sido foco de estudos e pesquisas em todo o mundo. Os resultados destes trabalhos, tem sugerido que o mel, pode possuir propriedades terapêuticas, como ações anti-inflamatórias, antibióticas, depurativas, emolientes, imunoestimulantes, cicatrizantes, cardioprotetoras, anti-inflamatórias, anti-helmínticas, neuro-moduladoras, redução do colesterol, diminuição da pressão arterial.

As propriedades terapêuticas mencionadas, estão ligadas a concentração e a variação específica de determinados componentes químicos conhecidos como compostos fenólicos (fenóis ou flavonoides), os quais conferem a capacidade antioxidante aos méis, e é responsável por retardar as reações de degradação oxidativa, ou seja, reduzem ou até mesmo impedem a oxidação que pode ocorrer nas células de nosso organismo, inibindo a formação de radicais livres, os quais estão ligados aos danos celulares.

Vale ressaltar que todo mel, natural, não adulterado, poderá apresentar alguma propriedade terapêutica ou várias delas ao mesmo tempo. O que vai interferir na presença ou ausência de tais propriedades, será sua concentração de fenóis e flavonoides, que são os agentes responsáveis pela capacidade antioxidante, encontrada no produto.

Os compostos fenólicos presentes nos méis, são provenientes das flores que a abelha visitou e coletou o néctar, no entanto, é importante ainda levar em consideração que a espécie de abelha, a região geográfica das abelhas, o estado fisiológico de suas colônias, o armazenamento do produto, também podem interferir na qualidade destes, bem como alterar suas propriedades comerciais, benéficas a saúde e possíveis ações terapêuticas.

O mel, é ainda considerado um produto de sabor agradável ao paladar, e ao mesmo tempo de baixo risco toxicológico, sendo raro algum tipo que apresente efeito tóxico. Todavia, não é recomendado seu consumo para crianças menores de 2 anos de idade, diabéticos e pessoas com problemas intestinais. Sendo importante considerar avaliar seu risco e benefício para crianças acima de 2 anos e menores que 7 anos, devido este produto conter pólen das plantas e possivelmente causar alergias.

Devemos fazer o consumo moderado e consciente do mel, ou de qualquer outro alimento que possui propriedades benéficas a saúde e até mesmo alimentos considerados funcionais. O equilíbrio alimentar é essencial, e é sempre bom fazer uma avaliação nutricional e/ou clínica médica, antes de inserir estes tipos de alimentos em suas refeições diárias.

Consumir alimentos com capacidade antioxidante, com possíveis ações terapêuticas, podem trazer inúmeros benefícios a saúde, mas não devemos esquecer de nos hidratar adequadamente, praticar atividade física de forma moderada, tentar dormir bem e evitar o estresse. A alimentação equilibrada juntamente com as demais práticas, irão com certeza fortalecer nosso organismo.

Rosane Gomes de Oliveira– Graduação em Ciências Biológicas. Especialista em Ciências Naturais. Mestre em Ciências Naturais e Saúde pelo Centro Universitário de Caratinga (UNEC). Doutora em Biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO)/Universidade Federal de Sergipe (UFS). Docente do Centro Universitário de Caratinga (UNEC)-MG.