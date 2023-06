O LUTO, EM UMA ABORDAGEM INFANTO-JUVENIL

Escritor Eugênio Maria Gomes publica sua 36ª obra autoral

CARATINGA – O salão “Professor Celso Simões Caldeira”, do Centro Universitário de Caratinga ficou lotado, na tarde da última sexta-feira (2), para o lançamento de mais uma obra produzida pelo escritor e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA, professor Eugênio Maria Gomes.

O escritor, que se define como um cronista, por natureza, já escreveu e participou de mais de 60 obras, sendo algumas da área técnica, ligadas à sua formação profissional, a exemplo do Marketing e da Administração. Há 5 anos o escritor também passou a atuar na Literatura Infanto-juvenil, lançando com muito sucesso a série “Maria Contando Histórias”, trazendo nesse 9º volume da série, o título “Trocando a dor pela saudade”.

O livro traz a história do luto infantil de uma garotinha, por conta da morte de sua cachorrinha de estimação, tendo como desfecho a necessária troca da tristeza da perda, pela saudade e pelas boas lembranças do período em que conviveram. Um assunto que, também, se aplica a cada um de nós, sujeitos que estamos à dor pelas inevitáveis perdas, ao longo de nossas vidas.

Foi uma tarde das mais animadas, recheada de alegria, arte e cultura, festejando o livro, o autor e a literatura. Além das autoridades e convidados presentes, o auditório recebeu dezenas de crianças, que participaram atentamente do lançamento do livro.

O evento contou também com apresentações culturais, com recital de poesias e música. Ao final, enquanto o autor participava da sessão de autógrafos e fotos, foram distribuídos pipoca e algodão doce, completando a festa da criançada que participou do evento.

As principais obras do autor também podem ser encontradas nas editoras e no site da Amazon.com.