Mostra Infantil de Cinema valoriza criatividade, individualidade e diversidade de crianças da região

CARATINGA- Foi realizada na sexta-feira (22), a premiação da 1ª edição da Mostra de Cinema Infantil, uma produção do projeto Cinema na Comunidade, que há 11 anos atua em Minas Gerais, levando a sétima arte, com sessões gratuitas, para várias comunidades.

Foram premiados os três ganhadores de cada um dos municípios participantes, sendo Inhapim, Imbé de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Vargem Alegre e Ubaporanga.

Conforme o idealizador Vinícius Faria, a Mostra de Cinema Infantil teve como objetivo fomentar a produção de vídeos, com crianças de 5 a 12 anos. A edição deste ano teve como tema “O Lugar onde eu vivo”.

Vinícius Faria explica que a partir dos vídeos foi possível observar o olhar das crianças sobre o lugar onde elas vivem, valorizando a criatividade, individualidade e diversidade. “Foi muito bacana, conhecemos um pouco mais do cantinho de cada um, curiosidades. Percebemos que Vargem Alegre tem um personagem lá que é um técnico de futebol a nível nacional. Ficamos sabendo que Imbé de Minas tem o pico do Cruzeiro. São coisas que talvez não conhecíamos tanto essas informações e as crianças puderam passar”.

O Cinema na Comunidade já percorreu toda a região Leste de Minas, parte do Caparaó e a Zona da Mata, nos 169 anos de Juiz de Fora. “O cinema de Caratinga está aí ativo, voltando agora depois de quase um ano parado devido à pandemia. O cinema é a Sétima Arte, já inclui todas as artes, desde o teatro, as artes plásticas, música. É a captação dessas artes todas, é mágico, tem mais de 100 anos e permanece vivo ainda. A cada dia mais se fortalece”, afirma Vinícius.

OS PREMIADOS

Confira os depoimentos dos premiados com a primeira colocação nas cidades participantes, relatados nos vídeos classificados.

“O lugar onde eu vivo tem um campo de futebol, onde dá para brincar, jogar bola, fazer piquenique. Tem a igreja que eu frequento, onde eu gosto de rezar agradecer a Deus e é a igreja principal do meu bairro. A minha escola onde gosto de estudar, brincar com meus colegas, aprendo um monte de coisa nova. E o lugar onde eu mais gosto de ficar é o meu lar, onde dá para brincar, imaginar e fazer um monte de coisas divertidas”.