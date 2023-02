O livro “90 Maluquinhos por Ziraldo” é lançado em São Paulo, pelo cartunista Edra

Numa edição luxuosa da Editora Melhoramentos, o livro já está disponível nas principais livrarias do país e tem participações de celebridades da arte e da literatura

SÃO PAULO – Um encontro entre amigos e fãs de Ziraldo, um dos ícones do humor gráfico e da literatura brasileira. Este foi o espírito do evento que aconteceu no último sábado, 11 de fevereiro, no lançamento do livro “90 Maluquinhos por Ziraldo – Histórias e Causos”, organizado pelo cartunista Edra e lançado pela Editora Melhoramentos, casa do pai do Menino Maluquinho há mais de cinco décadas. A Livraria Drummond, da Avenida Paulista, em São Paulo, deu continuidade às comemorações dos 90 anos do cartunista, escritor e mais de uma dezena de adjetivos. Edra e três escritores participantes – Pedro Bandeira, Alexandre Coimbra Amaral e Manuel Filho, depois de um animado bate-papo, comandaram uma disputada sessão de autógrafos.

“Ziraldo é um artista de muita complexidade. Obviamente pela imensidão de seu talento, pela sua produção profícua e diversidade das plataformas em que ele exerce a sua sapiência”, comenta Edra. “Algo para mim difícil de definir e dimensionar. Mesmo assim, convidei uma seleção de cartunistas e escritores para fazer ecoar mais forte o meu coro e encontrei, na Melhoramentos, uma grande aliada para prestar esta homenagem e poder externar toda a nossa admiração ao mestre, em forma de livro”, completa o artista que já havia homenageado o Ziraldo pela mesma editora, em 2018, quando lançou, com sucesso, o premiado livro “Ao Mestre Com Carinho”.

A obra comemorativa e afetiva reúne fotos de acervos pessoais, ilustrações, causos de grandes nomes que recheiam as páginas com suas artes e depoimentos. Entre os cartunistas nomes como Jaguar, Angeli, Aroeira, Laerte, Miguel Paiva, Mauricio de Sousa e Quinho. Entre os escritores figuram Ana Maria Machado, Luis Fernando Veríssimo, Míriam Leitão, Pedro Bandeira, Ruth Rocha e Zuenir Ventura.

“90 Maluquinhos por Ziraldo – Histórias e Causos”, 216 páginas, capa dura, é uma edição luxuosa, digna da importância do homenageado. O livro ainda não tem data para o lançamento em Caratinga, mas já se encontra disponível nas principais livrarias do país, no formato físico e virtual.