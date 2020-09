Professor Hélio Amaral lançará livro no Salão do Vale do Aço, em modo virtual

CARATINGA- A tradicional Feira de Livros do Salão do Livro Vale do Aço acontece em modo virtual. Como de costume, serão realizados lançamentos de livros de escritores, porém, por meio de Lives, que também permitirá interagir com o público.

Dentre as obras está ‘O Leste de Minas’, escrita pelo historiador e jornalista professor Hélio Soares do Amaral, que permitirá aos leitores conhecimento da macrorregião do Rio Doce, “esquecida pela União e, no entanto, riquíssima de flora e fauna. Aqui foi declarada guerra por Dom João VI (1808) aos valentes Botocudos, aqui se deram massacres, tiroteios e, enfim, a tragédia de Mariana que arrasou o Rio Doce”, destaca o autor.

Vazado em linguagem fluente, Hélio descreve que o livro pode ser lido como um romance. A narrativa é inusitada e repleta de histórias e causos, fruto de uma pesquisa de 15 anos. Tem o Coroado enfrentando o touro bravio no Caparaó e a Miss Brasil 1961 que renunciou ao trono por um grande amor. “O maior cartazista do Brasil, Ziraldo Alves Pinto e o vozeirão de Agnaldo Timóteo. Tem enfim um Instituto criado para presidir a propriedade particular de preservação da cultura em Caratinga, o IHA – Instituto Hélio Amaral”, explica.

A Live de lançamento acontecerá no dia 14 de outubro, às 20h, pelo Youtube do Salão do Livro do Vale do Aço.

COMO E ONDE COMPRAR

Informações de venda, que é exclusiva no Instituto Hélio Amaral, situado à avenida Monsenhor Rocha, 3, bairro das Graças, estão disponíveis pelo (33) 3321-7516 ou WhatsApp (33) 9 9907-1015.

Para quem está em outras cidades, após o pagamento por depósito bancário os exemplares serão encaminhados pelos Correios, ressaltando que no momento alguns profissionais estão em greve, mas o exemplar será reservado e remetido no momento oportuno.

Quem é de Caratinga e região o Instituto atende de 9h às 11h e de 14h às 15h, nos dias úteis. No sábado e domingo conforme disponibilidade de agendamento prévio.