O início de uma trajetória que pode dar muito certo

A seleção feminina de futebol precisava de uma ótima representante à beira do campo. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nessa terça-feira (30/07) a nova treinadora da seleção feminina de futebol. Sim, treinadora. E não é qualquer uma: trata-se da vencedora Pia Sundhage. A sueca de 59 anos, duas vezes campeã olímpica e melhor treinadora do mundo em 2012, chega para mais um desafio na extensa carreira e terá a complicada tarefa de colocar ordem na casa. Não só dentro de campo, mas também fora dele, já que o cenário nunca parece favorável para as mulheres e a culpa não é delas.

Será necessário dar tempo e apoio ao trabalho que Pia fará no comando da seleção. O talento das atletas é indiscutível e agora é preciso uma análise cuidadosa para a montagem do grupo daqui pra frente. Mudanças radicais não deverão acontecer, mas mentalidade vencedora e organização com certeza o time vai ganhar.

Muitas jogadoras do atual grupo jogam no exterior, mas aqui no Brasil temos competições e atletas capazes de serem convocadas. Foi deixada uma boa impressão na Copa do Mundo 2019 disputada na França, onde a seleção foi derrotada pelas donas da casa nas oitavas de final, com um gol sofrido na prorrogação. A sensação após aquele jogo foi de que dá pra ir além se o trabalho for bem feito.

Na América do Sul, a seleção é soberana. Os sete títulos da Copa América em oito edições estão aí pra comprovar. Agora, a meta é conquistar o mundo. Ficaram no quase na Copa do Mundo de 2007 e bateram na trave duas vezes nas Olimpíadas, inclusive sendo derrotadas pela seleção dos Estados Unidos comandada pela própria Pia Sundhage, em 2008.

A expectativa é grande. No mês de agosto Pia terá seu primeiro desafio sob o comando da seleção, mesmo sendo um torneio amistoso. A preparação, que foi péssima antes da Copa do Mundo deste ano com Vadão, precisará ser bem feita. Óbvio que surgirão problemas como adaptação e língua, mas a competência somada com o talento, vão colocar as mulheres no caminho da glória.

Matheus Soares