Deus nos criou do jeito que somos

Há muita gente andando aí de cá e para lá, carregando um fardo inútil. O pior é que acham (ou foram ensinados a pensar) que é a verdade sobre quem nós somos.

O texto bíblico usado é o do Salmo 51.5, onde o Rei Davi faz a seguinte confissão: Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu.

A partir desse versículo, ensina-se que “nascemos pecadores”. Mas será que é isso mesmo?

Primeiro, pesquisando a fundo a vida de Davi, sabe-se que ele não era filho da mesma mulher, a esposa de Jessé, seu pai. Depois, estranhamos que quando o profeta Samuel manda o pai chamar a todos os filhos, para deles escolher o rei, seu filho Davi – no início – não foi chamado. A conclusão é que a mãe dele provavelmente não era a esposa legitima de seu pai. Nesse caso, ele pode até dizer que “foi concebido em pecado”.

Mas, esse não é o caso da grande maioria das pessoas – nossas mães não estavam quebrando um mandamento no ato de nossa concepção!

Então, e o pecado original – como entender isso?

Nossa liberdade de escolha é um mistério. Deus criou o homem à Sua imagem e semelhança! Ele criou europeus, asiáticos, africanos, povos indígenas e todos os outros. Isto é: Ele, DEUS, quer A CADA UM DE NÓS do jeito como fomos criados.

Pessoalmente acho essa verdade tremenda e libertadora! Isso deve ser proclamado, e exemplificado nos quatro pontos cardeais: há muitos que não se aceitam ou se odeiam por alguma peculiaridade pessoal ou racial, e muitos discriminam e desclassificam pessoas pela aparência. Todos somos criaturas do nosso Criador!

A pergunta que vem logo depois é: O homem é bom ou mau? Como podemos entender a partir da Bíblia a revelação divina da criação, e queda?

Deus nos deu a habilidade de escolher. Para que a escolha fosse verdadeira, tinha que haver liberdade. Deus nos deu liberdade para escolher entre o bem e o mal . Como recebemos essa liberdade? COMO, talvez não saibamos responder, mas QUANDO, isso sim: foi pela decisão de Adão de comer o fruto proibido.

Agora, isso foi “culpa” de quem? Da serpente? Da mulher? Do homem?

Na verdade, dos três. Mas, se continuarmos nessa especulação, o “culpado” maior acaba sendo Deus! Continuando a imaginar, se Deus não queria que comessem, então não deveria ter colocado a árvore lá. Ele lhes deu a escolha! Além do mais, foi Ele que colocou a serpente no Jardim. Então, se pensarmos adiante, levando tudo isso em consideração, o único responsável adulto seria Deus. (Toda a especulação é falha; aqui, ela segue a ideia tão nossa de “culpar alguém” – mas o que aconteceu no princípio da criação está além de nossa capacidade de imaginar, especular. Por outro lado, sabemos, como adultos, que não se deve colocar uma cesta com chocolates na mesa e ir embora, dizendo às crianças para não comer. São crianças, adoram coisas doces, chocolates, e seria até maldade ir embora dizendo para não comerem…)

Assim, pela especulação não chegamos a lugar nenhum. Uma coisa é certa: Deus sabia que eles iriam comer e escolher desobedecê-Lo.

Por outro lado, mesmo desobedecendo, Deus nunca deixou de amar Sua criação. Ele lhes deu um trabalho, que era o de cuidar do mundo de Deus. Esse trabalho Ele deu a todos nós. Todos são filhos de Deus – todos, não importa tamanho, qualidades – anões, gigantes, etc.

Deus nos criou do jeito que somos e nos deu o direito de escolher, como diz em Deuteronômio 30.19-20, entre a vida e a morte; mas Ele recomendou que escolhêssemos a vida.

Importantíssimo: a habilidade/capacidade de AMAR só pode existir se nós podemos escolher. Caso contrário, é coerção, e pode acabar em abuso, estupro, escravidão. A habilidade/capacidade de amar vem com a responsabilidade de escolher.

Mas, vejam que interessante: Esta é a única escolha que temos que fazer! Não escolhemos país onde nascemos, nem pais, irmãos (por isso, a gente se ama, briga, etc.). Também não pudemos escolher o QI – e muitas outras coisas importantes de nossa vida que nos são dadas.

Assim, de acordo com a Bíblia, Deus criou tudo bom, inclusive o homem – e geralmente, somos bons. Se as pessoas fossem livres, de acordo com pesquisas de cientistas do comportamento humano, todos seriam pessoas boas. Se perguntarmos, por exemplo, à prostituta, o porquê de sua escolha, ela responderá que foi por causa do ambiente, das influências, da necessidade, das situações que a levaram a esta escolha. A mesma coisa com os criminosos: a grande maioria se arrepende de seus crimes. (Arrepender-se = saber o que é bom, mau; certo, errado!)

Não fomos criados para fazer o mal, mas para vencê-lo, para superar as dificuldades. Mesmo aquele que nasce com alguma incapacidade, ele luta para superá-la. Às vezes escolhemos a coisa errada, há uma batalha.

Em Romanos 7 Paulo descreve essa nossa INCLINAÇÃO para o mal. Quando comeu o fruto proibido, o homem recebeu esta inclinação. É o resultado da nossa liberdade; é o que herdamos de Adão e Eva.

Pela Bíblia, então, herdamos a liberdade de decidir, de escolher!

Há culturas cristãs que ensinam absurdos sobre esta maravilhosa criação de Deus que somos nós, os seres humanos. E chegam a afirmar que:

… a matéria, a carne, é má, e que nós nunca poderemos ser bons, que sempre vamos depender em tudo da graça e que tudo que fizermos não tem nenhum valor, que nunca podemos ser bons, ser justos.

Sem dúvida, somos salvos pela graça : mas, por outro lado, será que podemos receber graça sem tentarmos ser bons? Recebemos graça sem tentarmos guardar os mandamentos divinos? (Ou, de forma muito simples, é possível andar de carro nas nossas ruas e estradas sem seguir o regulamento do trânsito? Pois meus direitos acabam ali onde começam os direitos de meu próximo.)

Há pessoas que tem uma imagem errada de graça e de mérito. Pensam mais ou menos como aquele rapaz amigo do dono do restaurante que o contratou. Ao invés de ir trabalhar, ele quis fazer o seguinte ‘trato’ com seu novo patrão: – Escuta aqui, meu amigo, você sabe que não sou bom nesse trabalho. Assim, para evitar incômodo para você e para mim, vou fazer o seguinte: NÂO vou trabalhar, e você simplesmente me manda o CHEQUE com o pagamento mensal. Assim, nossa amizade continuará boa, e eu não vou falhar em mais um emprego!

Mas não é assim que funciona: a graça só funciona quando você já fez o seu melhor e nessa tentativa, você falha. Aí é que entra a graça.

Segundo a Bíblia, portanto, o que pode e deve ser dito: Nós herdamos a habilidade de escolher, a escolha entre o bem e o mal, e, por isso, também herdamos a inclinação para pecar. Para poder escolher temos de ser livres ; por outro lado, também arcamos com a responsabilidade individual pelos nossos atos. CONTUDO: não nascemos culpados.

Como concluiu o profeta Jeremias 31.28-30 (e outras passagens bíblicas):

“Ao contrário, cada um morrerá (ou, sofrerá) por causa do seu próprio pecado. São os dentes de quem comer uvas verdes é que se embotarão…

Assim, deixo alguns conselhos práticos para você em sua casa:

É em casa, é nesta nossa primeira comunidade de fé, que começa o verdadeiro ensino sobre QUEM SOMOS.

que começa o verdadeiro ensino sobre QUEM SOMOS. Diga a seus filhos, a seu cônjuge: Você é maravilhosa/o, você é capaz, você vai conseguir – Deus vai te usar, Você é vitorioso, Faça o seu melhor – Deus é contigo!

E mais – bem importante: Aja com cada um como Deus age com você: paciente, confiante, encorajador, nunca esquecendo do plano original que Ele teve com cada um de nós.

Ora, sabe da maior? Desta forma, a sua t e o l o g i a será igual à de Jesus!

(Extraído e adaptado do livro “Restauração Acontecendo”, págs.102-111, de nossa autoria.)

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum a sua filosofia de trabalho– UniDoctum rudi@doctum.edu.br