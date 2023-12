O FUTURO DO E-COMMERCE

Consultor especialista em Transformação Digital e Expansão de Negócios, Matheus Mascena destaca que boas experiências garantem o retorno e fidelidade do cliente

DA REDAÇÃO- A internet é a responsável por aproximar as pessoas. Também aproximar o consumidor do produto que deseja. Nesse ambiente, desde pequenos empreendedores a gigantes do varejo conseguem ofertar seus serviços, no chamado e-commerce ou comércio eletrônico.

Especialistas alertam que os empreendedores do interior devem ficar atentos aos avanços tecnológicos e ao comportamento do consumidor, que hoje está muito conectado a internet e às facilidades que ela possui. É preciso ser criativo e desenvolver soluções para facilitar a vida do consumidor, que busca agilidade e facilidade no processo de compras, sem perder a qualidade.

Matheus Mascena de Azevedo Santos, palestrante e Consultor especialista em Transformação Digital e Expansão de negócios dá dicas importantes para que o empreendedor saia da zona de conforto e coloque o seu cliente como peça fundamental do seu processo de vendas.

A evolução digital tem transformado as negociações nos comércios eletrônicos, os chamados e-commerce. Qual o comportamento do consumidor que compra online?

Praticamente não existe mais diferença entre quem compra e quem não compra on-line pós-pandemia. Afinal, se quiséssemos comer durante aquele período precisávamos aprender a utilizar plataformas como o Ifood para realizar nossos pedidos.

A verdade é que o consumidor globalizado tem muito mais dinheiro do que tempo e o comportamento dele está voltado para a experiência que lhe for mais cômoda e fácil.

Portanto, ele compra on-line, mas, apenas em e-commerces que realmente ofereçam uma experiência simples e que prestem um bom e rápido serviço de entrega.

Hoje algumas empresas já integram o ambiente físico ao virtual. O 5G viabilizará e impulsionará outros canais de comercialização?

A união de todos os canais, sejam físicos ou digitais (omnichannel), já é uma constante em nosso mercado e o 5G vai empoderar muitos novos consumidores com internet de altíssima velocidade que passarão a comprar com mais facilidade de lugares que outrora não tinham uma internet tão boa e tornavam a experiência mais difícil e, às vezes, impossível como dentro de um ônibus indo para suas casas ao fim do dia, em filas de banco ou esperando alguém chegar para uma reunião por exemplo.

Os pequenos lojistas terão oportunidades de competitividade tanto quanto os grandes?

Sim! Tecnologia não é solução, Metodologia sim! Portanto, não é obrigatório se utilizar tecnologia caríssima e de ponta para ter uma transformação digital de sucesso.

O que precisa para ter um processo fluído e de qualidade é colocar o cliente no centro desse processo. Deixando a vida dele melhor, mais fácil, mais barata e/ou mais rápida!

Conheço excelentes exemplos de empresas que conseguem fazer isso treinando e criando uma metodologia gentil de respostas pelo WhatsApp, por exemplo, que é uma ferramenta gratuita ou outras que, simplesmente aprenderam a trabalhar dentro dos marketplaces, ofertando um serviço muito mais rápido e um SAC muito cômodo e ágil.

O que eu sempre indico é: Estude, comece, ajuste e evolua! Só depois que se conquista demanda, se investe em tecnologia mais robusta.

O uso da realidade virtual e realidade aumentada também deve crescer e se popularizar com a chegada do 5G?

Sim, esse tipo de tecnologia carece de internet de qualidade para ser utilizada em um formato que ajude no processo de compra. Imagine que você esteja no saguão de um aeroporto esperando o seu avião e lembra que esqueceu seus óculos escuros e, para ter certeza de que os óculos vão ficar bom no seu rosto, será necessário prová-lo.

Com o 5G, aliado a uma tecnologia de realidade virtual, bastará ligar a sua câmera de selfie, que já estará provando todos os óculos do seu e-commerce favorito e, em minutos, estará garantindo fotos incríveis no seu destino de férias colocando o endereço de entrega no seu hotel ou selecionando a loja da região mais próxima para retirada do produto.

A experiência do usuário também aparece como um ponto alto de melhoria?

Talvez seja o ponto mais alto de todo o processo! Ninguém gosta de comprar em sites chatos, lentos, com pouca informação e que mais atrapalham do que ajudam.

O empreendedor precisa entender que é necessário dedicação no digital para ajudar o consumidor, retirando todo e qualquer tipo de atrito ou dúvida no processo de compra. Boas experiências garantem o retorno e fidelidade do cliente.

Quais são os desafios para que, principalmente as pequenas empresas do interior, possam se adequar ao mundo de oportunidades do virtual?

O maior desafio do empreendedor hoje é sair da zona de conforto do seu negócio que já funciona há anos para estudar, aprender e executar algo novo. E o que mais me preocupa é que os grandes marketplaces e novos players de mercado que já entenderam como funciona o novo modelo de negócio têm crescido e ocupado espaços muito rapidamente.

Existem, por óbvio, alguns outros desafios, como logística, disponibilidade de mão de obra qualificada, incentivos fiscais e etc, mas, que são completamente solucionáveis quando se tem a vontade de quem empreende

O alerta que faço é para o empreendedor do interior e/ou das pequenas empresas não deixarem para acordar quando for tarde demais e uma Amazon já estiver entregando na sua cidade em menos de 24h com um preço bem mais competitivo e maior mix que os seus.

Qual o futuro do e-commerce?

O futuro do e-commerce é se fundir por inteiro ao físico e não enxergarmos mais diferença alguma entre on-line e off-line. Afinal, em 2030 teremos mais que a metade da população composta pelas gerações Z e Alpha que já nasceram nativos digitais e realmente não conseguem compreender essa diferença

Além disso teremos uma popularização enorme das inteligências artificiais que vão ser decisivas no processo de compra digital, tornando-se excelentes vendedoras e facilitadoras das experiências das lojas virtuais, ajudando em frações de segundos o consumidor a encontrar o que ele precisa e/ou a tirar dúvidas com muita agilidade

O que posso falar ao empreendedor que está lendo o que falo nessa entrevista é que não tema. Toda disrupção tem muita oportunidade! Basta ele se dedicar!

CURRÍCULO DO ENTREVISTADO

CEO Agência Mtd – +300 Projetos em todo o BR, Top 20 Agências Latam Vtex 2022 e 2023 e #1 TOTVS BR

Founder – Affiliates, Tap2buy, Fleezy e Agência Figi

Administrador – Puc/MG

Especialista em Gestão de organizações complexas – Amana-key

Especialista em gestão de franquias – Grupo Cherto

Practtitioner em PNL – SBPNL

Palestrante e Consultor especialista em Transformação Digital e Expansão de negócios

Especialista alerta que grandes marketplaces e novos players de mercado já entenderam como funciona o novo modelo de negócio