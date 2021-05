O Futuro de um País Corrupto

Inúmeros são os problemas em nossa nação, e são problemas que, infelizmente, já estão tão enraizados em nossa cultura que se torna quase impossível de nos livrarmos deles, de tão arraigados que os mesmos estão em nossa sociedade, e isso faz com que muitos já os tome como algo normal, de forma que, com suas ações, ajudam na perpetuação de tais problemas.

A corrupção é um dos problemas mais falados em nosso país e, provavelmente, o mais devastador. Sabemos que é quase impossível encontrar uma área em nosso país que não seja afetada pela corrupção, e muitos são os problemas que ela nos traz. O Brasil tem tudo para ser, até mesmo, a maior potência do mundo, mas o mal da corrupção, tão arraigado em nossa nação, impede com que nosso país se desenvolva e alcance novos patamares. Assim, a corrupção tem agido como uma âncora que insiste em puxar nosso país para as profundezas, impedindo que o mesmo siga adiante em sua viagem rumo ao progresso.

Em um país tão escasso de oportunidades, onde as perspectivas para o futuro são cada vez menos otimistas, a corrupção serve para agravar ainda mais a nossa situação, sendo utilizada para destruir oportunidades e sonhos.

Qual futuro o jovem brasileiro deve esperar, se ele vê todas as suas possíveis possibilidades de mudança serem destruídas pelas pessoas corruptas de nosso país? Como ele vai conseguir um emprego melhor, uma vaga em uma faculdade, em um concurso público, ou em qualquer coisa que seja se, muitas vezes, para se conseguir uma posição, precisa de negociar sua vaga, comprá-la, para conseguir seu espaço? Assim, morre a vontade de estudar, esvai-se o desejo de ser um trabalhador exemplar, morre a vontade de lutar pelo sonho de conseguir ser alguém, porque a corrupção transforma tudo em negociatas, e quem perde com isso somos todos nós.

Pois, através de atos ilícitos e corruptos, vemos pessoas completamente despreparadas assumirem altos postos e cargos de importância, e que, não raro, serão pessoas dispostas a infringir leis, ocultar ou mascarar muitas coisas, para continuar ocupando seu cargo, perpetuando o modus operandi de nossa cultura corrupta.

E todas essas práticas têm levado muitas pessoas de bem ao desânimo, desde populares até aos profissionais de qualquer área, pois veem que seus esforços não são valorizados, e assim, muitos futuros brilhantes são abandonados, e muitos sonhos destruídos, e com eles, se esvai também a possibilidade de um grande futuro para nosso país, que vem se degradando cada dia mais através da ação das engrenagens desse sistema corrupto que, infelizmente, está tão enraizado em nossa nação.