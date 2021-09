O FORMATO DE EDUCAÇÃO QUE VOCÊ CONHECIA NÃO EXISTE MAIS

Você já deve ter percebido que a forma como se estuda hoje não é mais a mesma de alguns anos atrás. Isso já era previsto, mas com a pandemia o processo foi adiantado. Na verdade quando eu digo adiantado posso estar sendo um tanto concorde com aqueles que não esperavam muito que isso acontecesse, porque, na verdade estava era demorando.

O modelo de educação à distância já era uma estratégia de muitas instituições de ensino que enfrentavam certos preconceitos, até mesmo por empresas em um processo de recrutamento. No entanto, tendo em vista o tempo disponível pela maioria das pessoas para se buscar uma formação ser muito restrito, alguns continuaram seguindo em frente tanto na oferta de seus cursos como, no caso daqueles que buscavam estudar, na persistência em se posicionar no mercado de trabalho mostrando suas competências para os cargos almejados.

É bem verdade que até mesmo o modelo de educação à distância também sofreu muitas alterações. O conteúdo não é mais esperado pelos correios, como aqueles cursos de eletrônica ou de eletricidade em que enviávamos uma prova feita e só depois que reenviavam um novo conteúdo. Agora o que nos separa do aprendizado é apenas um “click”.

Tem se tornado cada vez mais comum expressões como: EAD, E-learning, M-learning, blended-learning, aprendizagem colaborativa, gamificação, dentre outras. Isso tudo dentro do universo da aprendizagem das tecnologias da educação, tanto no ensino síncrono como no assíncrono.

No ensino síncronno, aquele em que o ambiente de estudo é por webaula com a presença de um professor, que agora ocupa a função de mediador, cada participante está dentro de seu próprio ambiente de estudo como sua casa, por exemplo. O mediador contribui favorecendo ao aluno com os instrumentos que instiguem a criatividade e produção. Os fóruns, nessa forma de ensino, podem ser uma estratégia de criação, como um ambiente colaborativo em que os alunos, em tempo real, discutem as suas descobertas.

Na estrutura assíncrona, o aluno dispõe de um tutor que é solicitado para esclarecer suas dúvidas quanto à elaboração de uma determinada tarefa ou a utilização de alguma ferramenta que tenha sido sugerida como aliada na confecção do novo conhecimento. Aqui o conteúdo é disponibilizado e o aluno vai acessando cada módulo à medida em que elimina o anterior, podendo antecipar o seu tempo de formação.

Ambos fazem uso das tecnologias dentro do ambiente virtual. A linguagem é estruturada de modo a estimular o aprendizado do aluno. Isso é feito por um profissional chamado design instrucional, mas isso é assunto para um outro momento.

Enfim, o que fica aqui é: se você não gosta da nova formatação de como a forma de aprender está se estruturando, é bom começar a gostar porque essa é uma tendência que não tem mais como voltar. Ou você se adapta ou… se adapta.

Francisco das Chagas Lopes

Técnico de Formação Profissional do SEST SENAT

Psicólogo e Mestrando em Tecnologias Emergentes da Educação pela MUST UNIVERSITY