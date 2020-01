O Flamengo, hoje, é o time a ser batido

A temporada está começando para os clubes brasileiros. Alguns querem repetir os feitos de 2019, outros querem fazer o oposto e dar alegrias à torcida. O Flamengo está entre os que querem fazer mais do que em 2019 e este é o grande desafio da temporada. Muitos acham que é fácil, levando em consideração os reforços que chegaram e a base que foi mantida.

A questão é que dentro do clube a cobrança e a vontade de buscar sempre mais e quebrar recordes é grande. Por isso o desafio é tratado como bem complicado. Condições a equipe tem para superar o grande ano que se passou, mas agora o que importa é o que vai acontecer daqui pra frente.

A começar pelo mês de fevereiro, onde o clube tem dois títulos a disputar, torcida e diretoria começarão a cobrar, de uma forma tranquila pelo bom momento do clube, mas sempre querendo mais. Iniciar o ano com dois títulos importantes seria o sonho de qualquer time, mas é óbvio que nada será fácil e os adversários nas duas decisões são bons e não vão facilitar a vida do rubro-negro. Athletico e Del Valle são equipes com projetos interessantes e cada vez mais raros na América, com exceção dos já consolidados no continente. Os clubes estão começando a colher frutos do trabalho sério realizado pelas respectivas diretorias.

Como disse Jorge Jesus, o grande adversário do Flamengo é o próprio Flamengo. Não menosprezando o adversário, mas por mostrar que o trabalho precisa ser mantido e a seriedade encarada diariamente pra não deixar o sucesso virar acomodação, principalmente. E isso vale para cada jogador. O desempenho individual será mais avaliado e o sarrafo cada vez mais alto.

Os demais precisam se aproximar do clube, que, querendo ou não é o time a ser batido. Assim como já foi o São Paulo entre 2005 e 2008, como foi o Cruzeiro em 2003, 2013 e 2014, como foram Corinthians, Palmeiras e outros clubes que se fortaleceram e atingiram um nível absurdo nos campeonatos nacionais que disputaram. O momento é do Flamengo, assim como no ano que vem pode ser de outro, e por aí vai. Futebol é momento e quem não aproveitar o seu não terá o que comemorar quando o ciclo terminar.

Matheus Soares