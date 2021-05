O Egoísmo Como “Novo” Estilo de Vida

“Cada pessoa, mergulhada em si mesma, comporta-se como se fora estranha ao destino de todas as demais. Seus filhos e seus amigos constituem para ela a totalidade da espécie humana. Em suas transações com seus concidadãos, pode misturar-se a eles, sem no entanto vê-los; toca-os, mas não os sente; existe apenas em si mesma e para si mesma. E se, nestas condições, um certo sentido de família ainda permanecer em sua mente, já não lhe resta sentido de sociedade.” – Tocqueville

Infelizmente, a frase de Tocqueville expressa a triste realidade de nossos tempos, onde um estilo de vida, completamente egoísta, tomou conta de toda a nossa sociedade. Cada pessoa têm vivido a sua própria vida alheia a todas as outras, sem se importar, diretamente, com nenhuma pessoa que foge ao seu pequeno grupo familiar, muito menos têm demonstrado se importar com as consequências de suas ações e escolhas que possam vir a afetar outras pessoas, ou a sociedade como um todo. Nossa sociedade atual, em sua maior parte, é formada por pessoas frias, insensíveis, indiferentes… pessoas que fingem ter sua atenção despertada pelo sofrimento e mazelas humanas, mas que, na prática, demonstram um grande descaso para com o próximo, que tanto tentam maquiar através de um vão discurso ideológico, que “visam” os distantes e ignoram completamente os necessitados que vivem próximos de si.

Diante de tanto descaso, tanta indiferença, diante de tanto egoísmo, falsidade e mesquinhez, hoje, mais do que nunca, cada pessoa é uma ilha e, quanto mais o tempo passa, o acesso a cada uma dessas ilhas fica cada vez mais remoto, tremendamente difícil de ser trilhado.

Muitos indivíduos de nossa sociedade, são levados pela tentação de satisfazerem seus desejos pessoais, egoístas, em detrimento de todos os outros. Infelizmente, pessoas que buscam a satisfação de seus desejos egoístas em detrimento das outras pessoas é muito mais comum do que imaginamos, de forma que tal prática tem aberto o caminho para grandes problemas.

Não devemos nos acomodar nesses “novos” padrões de nossa sociedade. Precisamos nos unir, para todos, juntos, buscarmos e lutarmos pelas coisas que venham ser o melhor para a sociedade em geral. A busca da satisfação de desejos egoístas de alguns tem sido uma das maiores causas do desequilíbrio em nossa sociedade. Essa luta, baseada no “cada um por si”, onde cada um busca por conta própria conseguir aquilo que é considerado seu “direito”, tem levado a sociedade brasileira para o buraco, de forma que precisamos acordar o mais rápido possível para tal realidade, para que, talvez, com muita sorte, algum dia possamos ter a oportunidade de mudar essa triste realidade.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP)

São Sebastião do Anta – MG

dudu.slimpac2017@hotmail.com