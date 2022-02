O DRAMA DAS FORTES CHUVAS EM PETRÓPOLIS Ildecir A.Lessa

COLUNA MG

Prefeitura pede ajuda de Zema pela Heineken

A prefeita Elisa Araújo pediu ao governado Romeu Zema que “batalhe, junto com a gente” para a instalação da fábrica da cervejaria Heineken na cidade de Uberaba. O governador esteve na cidade na semana que passou e, durante uma entrevista, revelou que defendeu Uberaba junto à empresa para sediar a nova planta industrial da cervejeira na cidade visando consolidar o polo cervejeiro local. “Queremos sim, ser o polo cervejeiro de Minas Gerais”, disse a chefe do Executivo municipal. Na visita à cidade, o governador destacou que o Governo de Minas irá investir R$ 13,2 milhões no sistema de saúde de Uberaba, sendo que somente para as ações de Atenção Primária à Saúde serão pagos R$ 4,8 milhões. (Jornal de Uberaba)

Paisagismo no entorno de igreja

Uma ação de restauro da pavimentação asfáltica do entorno da Igreja de Santa Isabel da Hungria foi realizada pela Prefeitura de Caxambu esta semana. A obra é parte do restauro do patrimônio artístico e cultural do município. Nesta semana o Prefeito Diogo Curi, o vice-prefeito Luiz Henrique, o secretário de Turismo e Cultura, Filipe Condé e o diretor de Infraestrutura da Secretaria de Obras, Carlos Henrique de Carvalho, visitaram o local. Nesta ação a Prefeitura de Caxambu, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura e com o apoio da Secretaria de Obras, está realizando mais uma etapa na restauração do entorno da Igreja Santa Isabel da Hungria, além de obras de paisagismo que virão em seguida. (Jornal Panorama – Baependi)

Programa Recupera

A prefeitura de Congonhas regulamentou, nesta semana, a Lei Municipal que institui o Programa Recupera, destinado aos estabelecimentos comerciais afetados diretamente pelos desastres ocorridos em janeiro de 2022. O Programa Recupera consiste na concessão de R$ 10.000 por estabelecimento atingido, excetuando-se as empresas que tiveram cobertura dos danos sofridos por seguro próprio, conforme critérios objetivos estabelecidos em norma regulamentar. Serão considerados também, para os efeitos desta lei, os imóveis que sofreram danos físicos ou nas instalações elétricas ou hidráulicas, decorrentes da invasão irresistível das águas bem como por deslizamentos de terra e os danos com a destruição de estoque, alimentos, móveis ou eletrodomésticos. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Novo centro de informações Turísticas

Com intuito de fortalecer e estruturar o Programa Viva Valadares, a Prefeitura de Valadares vai inaugurar o novo Centro de Informações Turísticas (GVCit), no próximo dia 24, na Avenida Minas Gerais, 66 – loja4. O local vai funcionar como uma agência de turismo municipal com informações atualizadas dos atrativos naturais, culturais e equipamentos turísticos do município, além de disponibilizar a relação dos prestadores de serviços de aventura, produtos e pacotes de turismo. O objetivo do novo GVCit é dar indicação sobre os empreendimentos do trade, promover um turismo seguro, potencializando a geração de renda e o fortalecimento do destino turístico Viva Valadares. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Lei de incentivo à cultura

Foi publicada no Diário Oficial de Juiz de Fora, nesta semana, a sanção da prefeita Margarida Salomão à lei complementar que prevê incentivo a projetos culturais por meio de renúncia fiscal. O texto possibilita a dedução de até 20% do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), pago por pessoas físicas ou jurídicas, para direcionamento a iniciativas do setor cultural do município. Na Câmara Municipal, a proposição, de autoria do vereador Antônio Aguiar (DEM), havia sido aprovada em janeiro. De acordo com o texto, o valor obtido pela dedução no ISSQN pode ser repassado ao projeto cultural que o contribuinte apoiar por meio de doação ou patrocínio, a ser pago por mês. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Data da Fenicafé 2022

O processo de preparação para a Feira Nacional da Cafeicultura Irrigada (Fenicafé) já está a todo vapor. Depois de dois anos sem a realização do evento devido às restrições da pandemia da covid-19, a Associação dos Cafeicultores de Araguari (ACA) prepara um mega evento para 2022, que acontece de 05 a 07 de abril, em Araguari. A grande novidade é que a Fenicafé 2022 será realizada no Parque de Exposições Ministro Rondon Pacheco – um local que possibilitou aumentar a área destinada à exposição de produtos. A expectativa gira em torno também da programação de conteúdo, que já está sendo preparada e inclui palestras técnicas, workshops e debates. (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

Curso técnico em Instrumento Musical

A Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo está com edital aberto para o processo seletivo do curso técnico gratuito em Instrumento Musical. São ofertadas oito vagas que variam de acordo com o instrumento: flauta doce (4), flauta transversal (1), saxofone (1), violão erudito (1) e violão popular (2). O curso é voltado para candidatos que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio em escola regular. As inscrições são realizadas mediante preenchimento de uma ficha, presencialmente, na sede da Escola de Música. (Correio de Araxá)