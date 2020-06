O Diário de Caratinga está em festa

Vinte e cinco anos do Diário de Caratinga. Data significativa pelo tempo de existência e pela importância de se praticar a palavra escrita e ler o que ela quer transmitir. Todo jornal é considerado o livro do povo por ser um livro ao alcance de todos, pela facilidade de aquisição e por conter matérias sobre todos os assuntos, principalmente as notícias, que atraem pelo imediatismo e pelo estilo direto e fácil de se ler. Quando se lê um jornal com regularidade, é maior a formação da consciência social e política. Concorre para a formação da cidadania, da preservação de valores e propagação da cultura. Até nos títulos das matérias, o jornal chama a atenção pelo tamanho das letras a exaltar o conteúdo.

Quando o Jornal Diário de Caratinga foi inaugurado, senti alegria em saber que teríamos a visão dos acontecimentos, notícias, crônicas, todos os dias. Pensei na dificuldade de ser um jornal diário, pois isso demanda tempo, trabalho e competência. Recolher e editar conteúdo todos os dias é uma tarefa árdua. E nosso Diário, que completa 25 anos de existência, prova o talento, a capacidade de trabalho e o grande desejo de servir Caratinga e região. É sucesso! Nosso jornal diário tem atendido às expectativas fazendo da notícia, dos textos em geral, um motivo de interação e de movimentação cultural.

Escrevo nesse jornal já há um bom tempo. Ele já faz parte de minha história por publicar os meus textos e por noticiar minhas festas e os lançamentos de meus livros.

Ele tem propagado os lances da Literatura Infantil em minha terra. Em suas páginas estão anotadas as presenças do público, das escolas, das crianças buscando o livro e, com isso, ajudando-me a formar o hábito de leitura no público jovem. Por eu ser a primeira autora de livros infantis em Caratinga e trabalhar para que sejam amados, sempre tive o apoio do Diário de Caratinga acompanhando minha caminhada que já dura 41 anos. Quando iniciei, professoras e alunos não sabiam como se comportariam diante do livro. Com muito trabalho meu e de meus amigos, pudemos ver o desenvolvimento das crianças diante das obras.

Sempre fiz festas grandes para lançar os livros por considerar que eles merecem aplauso. Não só o meu livro, mas o livro como veículo de conhecimento e prazer tão necessários à formação de nossas crianças e jovens. Houve festas em que mais de mil pessoas enchiam o recinto, aplaudindo o livro e as apresentações artísticas, como o grupo folclórico Aruanda, o Balé Cristina Helena, o grupo de dança Los Gitanos, e muitos outros. E o Diário de Caratinga sempre mostrando tudo e me incentivando.

Em 2019 não fiz festa porque o livro só ficou pronto no final do ano, época difícil para festejos. Então lancei nas escolas. O livro Almanaque foi tão bem aceito que toda a edição foi esgotada. E o Diário esteve comigo em vários momentos, mostrando os alunos e a interação de todos.

Parabéns para Veronice e Alcides Leite de Matos, diretores do jornal, que tanto bem faz à nossa gente. Parabenizar também os funcionários que muito trabalham para manter esse jornal diariamente.

Que Deus continue abençoando para que a palavra – dom presenteado por Ele somente ao ser humano – seja de cultura, esperança e paz.

Marilene Godinho