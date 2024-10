O DIA DA PADROEIRA

Em Caratinga e Ubaporanga, católicos celebram Nossa Senhora Aparecida. Saiba programação

CARATINGA- 12 de outubro de 2024: Dia de Nossa Senhora Aparecida. A data é celebrada pelo Catolicismo desde 1930, quando o Papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil. Nesta data, devotos peregrinam anualmente ao Santuário Nacional em Aparecida, São Paulo. Já na região, a conhecida “gruta da santinha”, que faz parte da Paróquia de São Domingos de Gusmão, em Ubaporanga e a Capela de Nossa Senhora Aparecida, no bairro de mesmo nome, em Caratinga, recebem os fiéis para homenagear a santa e pedir bênçãos.

CARATINGA

Na capela, situada à Rua Professor Olinto, 615, no Bairro Aparecida, acontece a Novena e Festa da Padroeira do Brasil.

De acordo com o padre Josimar Franco, este ano a programação é mais extensa, que teve início com a novena em 3 de outubro. “Todos os anos nós celebrávamos a festa com uma missa às 19h30. Esse ano nós teremos a Santa Missa às 7h,10h,15h e 19h30. Queremos então valorizar a padroeira da nossa comunidade aqui neste bairro Aparecida. E convidar você para vir participar conosco, trazer a sua família, para que todos possamos participar bem deste momento”.

Padre Josimar segue destacando a programação de sábado (12). “Teremos, ao meio dia, a oração do Angelus, conduzido pelas irmãs Gracianas Depois, às 15h, teremos missa com as crianças, em seguida, um momento de descontração de brincadeiras, guloseimas, distribuídos para as crianças. Iremos também soltar um terço mariano, com alguns balões. O terço dos homens ficou responsável por essa programação. E às 18h nós teremos o Terço Mariano na Igreja Matriz, onde sairemos em procissão até a Capela Nossa Senhora Aparecida para Santa Missa às 19h30”.

O padre ainda explica o significado do 12 de outubro para a Igreja Católica. “Esse título dado a Nossa Senhora devido muitas graças recebidas. Historicamente, a princesa Isabel dá de presente a Nossa Senhora Aparecida uma réplica da coroa que seria dela como Rainha do Brasil. Por causa de tramas dentro da organização entre eles, de perseguições, o que não possibilitou ela de ser Rainha do Brasil, ela manda de presente uma réplica da coroa, dizendo que embora ela não fosse a Rainha do Brasil, Nossa Senhora sentaria no trono e iria ser a Rainha do Brasil. Então, historicamente, Nossa Senhora tem essa importância para o nosso país. E devido às muitas graças, milagres que aconteceram por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ela foi, então, coroada como Padroeira do Brasil”.

Para finalizar, o convite especial para a Festa da Padroeira. “O grande propósito nosso de estender essa programação para esse ano foi facilitar a participação de outras pessoas, peregrinos que vão nas grutas ao encontro de Nossa Senhora Aparecida e às vezes têm dificuldade devido à idade avançada, ao meio de transporte e temos uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida dentro da cidade de Caratinga. Então você tem a oportunidade de vir rezar, fazer o seu pedido especial, pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, pela graça que você tanto almeja para você ou para alguém especial”.

GRUTA DA SANTINHA

Tradicionalmente, centenas de fiéis de toda a região são esperados na Capela Nossa Senhora Aparecida, chamada também de Santinha ou de Grutinha, que fica às margens da BR 116, na divisa entre Caratinga e Ubaporanga.

Muitos peregrinos percorrem quilômetros a pé até a gruta, mesmo durante a madrugada. Há filas para pegar a água que jorra aos pés da imagem. Cada um apresenta suas experiências de fé e devoção com pedidos e agradecimentos.

Este ano, os horários de missa no dia 12 de outubro serão às 6h, 8h, 10h, 12h e 15h.