O DESTAQUE

CARATINGA – O BASCA (Basquete Caratinga) ficou com o segundo lugar na Copa Fabriciano de Basquetebol Amador. A competição foi vencida pelo time de Governador Valadares. Esse é um esporte coletivo, mas sempre alguém se sobressai e um dos destaques foi o atleta do time caratinguense Jackson Cayro da Silveira Augusto, que anotou 99 pontos, sendo um dos cestinhas do torneio.

CURRÍCULO

Jackson Cayro é natural de Caratinga, tem 33 anos, é filho de Antônio Quirino Augusto e Maria José da Silveira Augusto. Sua noiva se chama Simone Jerônimo. O atleta tem um vasto currículo, tendo defendido equipe de outros estados. “Atuo como profissional de Educação Física e Fisiologista na prática massoterapeuta e personal trainner de basquete”, conta.

A respeito de seu currículo, ele enumera equipe por equipe onde atuou. “Passei pelas categorias de base do Betim, Ginástico (Belo Horizonte), Olímpico Club (Belo Horizonte) e foi convocado para a Seleção de Minas Gerais que disputou os Jogos Abertos Brasileiros (JAB’s). Também estive em times profissionais como Taubaté (SP), Cajuína (PI), sendo convocado para a Seleção Piauiense na disputa da Copa Brasil Norte/Nordeste. Ainda estive no Guará (DF), APAB (DF), Filadélfia (DF) e APABA Itapevi (SP), Uniararas (SP), Lins (SP), Joinville Blackstar (SC) e agora estou no BASCA”, listou.

REFERÊNCIAS

Sobre suas referências, Jackson Cayro cita um de seus treinadores. “Matheus de Souza Barcelos, que em minha opinião é o melhor armador e personal coach de basquete que já conheci. Ele atua como assistente técnico da Ocoee High School em Ocoee, na Flórida (EUA); e técnico principal da YMCA Dr. Phillips, em Orlando, também na Flórida”.

Ele cita outras referências. “Carlos Henrique, mais conhecido como ‘Olívia’, é o treinador mais gentil que já conheci. Ele é ex-jogador da Seleção Olímpica Brasileira de Basquete e chegou a jogar contra o Dream Team (Seleção Norte-Americana de Basquete formada por atletas da NBA) e treinador de basquete na cidade de Joinville. Dentro das quadras não posso deixar de citar meus antigos parceiros, Tiago Valentin, conhecido como ‘Tiagão Pivô’, exemplo de capitão. Tiagão jogou na Seleção Brasileira e foi campeão sul-americano e campeão paulista. Tem ainda o Rafael Figueiredo (jogador profissional do Basquete Joinville), exemplo de empenho, coragem e determinação”, listou, frisando, “temos que respeitar esses caras”.

COPA FABRICIANO DE BASQUETEBOL AMADOR

O BASCA foi muito bem na Copa Fabriciano de Basquetebol Amador. Jackson Cayro relata como foi sua preparação. “Toda minha preparação foi realizada na Spartacus Trainingcenter da proprietária Gleyci Kelly Fernandes Félix, que tem contribuído para meu condicionamento físico”, descreve.

Ela acrescenta que essa Copa foi uma forma de mostrar seu trabalho e agregar valores que passou por eles. O atleta já faz planos para 2022. “Pretendo competir caso tenha o JIMI (Jogos do Interior de Minas) no próximo ano”.

Jackson Cayro comenta que mantem contato com coordenadores e treinadores de equipes de basquete profissional. Ele se preocupa em encaminhar atletas da região. “Mas é um sistema de total cuidado, pois tem que ser muito bem negociado e bem trabalhado. Com minha experiência tenho como ajudar jovens a ter uma vida no basquete. Mas ressalto a preocupação com os estudos também, pois é uma oportunidade muito boa para ter um caminho profissional através do basquete”, diz, fazendo seus agradecimentos. “Quero deixar meu agradecimento, primeiramente, a Deus, minha família e ao BASCA e a Gleyci Kelly Fernandes Félix (Spartacus Training Center)”.

SIGNIFICADO DO BASQUETE

Ao encerrar a entrevista, Jackson Cayro diz o que representa o basquete para ele. “O basquete não é um esporte fácil, toda a minha vida tenho me esforçado, meu compromisso com o basquete sempre foi em tempo integral, sempre buscando o meu melhor, tive que batalhar muito. Você tem que insistir no que parece ser impossível o tempo todo, dentro desse esporte, desistir não é opção, toda vez que você pensa que acabou é um novo começo. Quando você tem impulso, disciplina e determinação de fazer o que é preciso, às recompensas são infinitas”.