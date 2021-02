O CRIME QUE CHOCOU RAUL SOARES

Investigações da PC concluem que namorado matou criança de 10 meses por ciúmes da mãe

RAUL SOARES – A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 12ª Delegacia de Polícia de Raul Soares concluiu as investigações a respeito da morte de um bebê de dez meses, ocorrida durante o último réveillon.

No primeiro dia de janeiro deste ano, Daniel de Souza Ramos Salles de dez meses foi encontrado morto pela mãe por volta das 10h. Segundo informações obtidas a época, a criança teria passado mal durante a noite e não se sabia a causa da morte.

O corpo foi levado ao hospital local e a equipe médica notou traços de lesões externas na criança, sendo encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal), onde foi constatado pelo médico legista uma série de ferimentos indicativos de violência recente.

A partir desse cenário, o delegado responsável passou a reunir informações com a equipe de investigadores, que possibilitaram uma visão multinível do caso.

Segundo as investigações da Polícia Civil, ficou apurado que Lucas da Silva Resende, 25 anos, namorado de Carolina de Souza Ramos, 21 anos, mãe da criança, desejava matar o bebê e já havia manifestado seu intento direta e presencialmente à mãe, que ainda assim permaneceu no relacionamento. “Além disso, foram colhidas informações pretéritas de ato violento contra o bebê, praticado pelo investigado, bem como manifestações de desprezo pelo infante”, informa a PC.

De acordo com as investigações, o motivo de tal sentimento, e que levou o investigado a matar a criança durante o réveillon, era sua obsessão pela mãe da vítima, já que era necessário dedicar muito tempo ao filho, que vinha se apresentando doente há algum tempo e demandava cuidados contínuos, tornando a condição de namorada incompatível com a de mãe, segundo palavras da própria, que chegou a terminar o relacionamento algumas vezes por essa razão, o que deixava o investigado desesperado, nutrindo seu ódio pela criança. Assim, todas as informações colhidas convergem para o investigado, indicando que ele espancou brutalmente o bebê na noite de réveillon, causando lesões gravíssimas que causaram a sua morte.

Ainda de acordo com a polícia, a mãe adotou uma postura omissiva diante do quadro geral e, no dia dos fatos de igual maneira, razão pela qual também é considerada penalmente responsável pela morte da criança, no entendimento final do delegado de Raul Soares, Gilzan Lessa, responsável pela investigação.

Lucas e Carolina estão presos preventivamente desde o dia da morte do bebê. Os autos de inquérito foram concluídos e enviados à justiça.