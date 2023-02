“O conhecimento é a chave para meu sucesso”

Estudante de Santa Luzia, que alcançou nota 960 na redação do Enem, destaca empenho e o sonho de estudar Medicina

CARATINGA- Muitos estudantes de Caratinga e região alcançaram excelentes notas na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dentre as escolas que comemoram os resultados dos estudantes está a Escola Estadual Professora Maria Fontes, no distrito de Santa Luzia. A reportagem conversou um estudante que alcançou a nota 960, o jovem Júlio César de Oliveira Costa.

Em entrevista ao DIÁRIO, ele relatou como se preparou para realizar a prova e ainda destacou a importância do estudo. Uma mensagem de incentivo para aqueles que sonham com o ensino superior.

Júlio, como foi a sua preparação para a redação do Enem?

Essa preparação vem de muitos anos, desde o início da minha carreira escolar, venho me dedicando, dando meu máximo. E em 2022 não foi diferente, no meu ensino médio foquei bastante, junto a meus professores sempre busquei fazer algumas redações durante o ano com variados temas. O que errava meus professores me auxiliavam, via no que estava errando e fui me aperfeiçoando. Mais perto da prova do Enem, já estava escrevendo de forma mais natural e eficiente. Faltando cerca de um mês para o Enem, desenvolvi meio que uma técnica, uma estrutura própria minha que encaixa em qualquer tema. Isso me ajudou muito a manter a calma na prova, concentração e, principalmente, agilidade.

O tema em 2022 foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. Esperava a abordagem deste assunto?

O tema foi uma pauta bastante relevante, um tema muito importante e atual, mas, sinceramente, me pegou de surpresa. Eu não esperava. Mas, entretanto, o que me ajudou é que como eu já estava treinando e fazendo várias redações. Faltando uma semana mais ou menos para a data da prova, fiz, uma redação de tema parecido. Lembrei disso e pensei que posso encaixar aquilo que escrevi naquele dia na prova, o que me ajudou muito mais a alcançar esse resultado.

O que você pretende cursar? E tem o sonho por determinada instituição?

Meu sonho desde criança, sempre foi fazer Medicina, é uma área que gosto bastante, sou apaixonado. Sempre fui muito focado, porque meus pais sempre falaram que é uma área que exige muito estudo, muita dedicação e como eu sabia que eu queria isso, sempre desde cedo já focava só pensando isso. Medicina é um curso bastante concorrido, sempre procurei dar meu máximo. O conhecimento é a chave para meu sucesso. Meu sonho mesmo seria fazer na UFMG. Tudo é possível, com muita garra e perseverança. Essa nota já é uma prova disso, que eu posso e vou conseguir.

Você realizou algum cursinho preparatório?

Por incrível que pareça foi só com meu estudo na escola mesmo, terceiro ano, vi alguma dica ou outra na internet, mas, não cheguei a estudar firme com cursinho. O papel da escola foi essencial.

Quais dicas você deixa para quem vai realizar a prova do Enem?

A principal dica, você tem que confiar em si mesmo, todos somos capazes de alcançar qualquer objetivo, nada nessa vida vem fácil. Passei o ano passado inteiro treinando redação até alcançar esse resultado, teve todo um trabalho, um estudo e preparação. Mas, também, outra dica importante, você tem que conhecer a prova. É bom pegar provas antigas, ir treinando, resolvendo algumas questões, ver como as questões são elaboradas, como é cobrado tal assunto, o que você tem mais dificuldade, o que você tem que melhorar mais. E a redação é treino, não tem uma fórmula mágica que você já vai acordar no outro dia fazendo. Tem que praticar e se atentar ao gênero que o Enem cobra, que é o dissertativo argumentativo. Se fizer isso, você consegue.

Quais são suas considerações finais?

Meus pais foram meu alicerce, eles que sempre me incentivaram e me apoiaram, gostaria muito de agradecer a eles. A minha Escola Professora Maria Fontes, a melhor escola. Moro na zona rural, sou de Santa Luzia de Caratinga e mesmo com todas as dificuldades, com todas as chuvas, era difícil ir para a escola, estudei minha vida toda na escola pública, mas, nunca me deixei abater, sempre me esforcei e minha escola é ótima, tem professores ótimos. Isso foi muito importante para conseguir essa nota. Quando saiu essa nota foi uma festa.