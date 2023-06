Avó relata em livro como neto lidou com a perda de seu bichinho de estimação

CARATINGA- Gabriel, um garoto de cinco anos de idade. Seu melhor amigo, um canário chamado José. De repente, a morte do animalzinho. Como lidar com essa perda? A história virou livro, contada pela avó Conceição Martins Santana, 69 anos.

O primeiro livro lançado foi inspirado na experiência vivenciada por Gabriel Martins Santana Schettini, aluno da Escola Professor Jairo Grossi. “Eu não tinha pretensão de escrever um livro, nunca foi aminha intenção, mas pelo fato e da motivação da escola, a professora do Gabriel, a Alessandra, me incentivou muito a transformar o texto que eu mandei pera ela em livro”.

Conforme Conceição, o canário José apareceu em seu quarto e logo Gabriel quis cuidar do animal. “Ele colocou o nome de José e depois de um tempo que ele já estava conosco, amanheceu morto. Foi um momento muito difícil para ele, para a família. Escrevi um texto explicando para a professora, contando toda a história do canário na vida do Gabriel e, a partir daí, ela me sugeriu que escrevesse esse livro, que seria muito bom para as crianças aprenderem a perder, a ganhar”.

A intenção é demonstrar como lidar com a perda e as emoções da criança. “Como respeitar as emoções, os sentimentos da criança. Acho muito importante como a escola lidou com isso, tanto é que o Gabriel na hora do recreio sentou no colo da professora para contar pra ela, também a importância de como a família lidou com isso; Os pais, porque ele não queria ir à escola, não queria nada, só chorava. A (professora) Alessandra explicou pra ele que a gente tinha que aprender a perder, que a vida continua, mesmo ele sofrendo, precisava ir à escola, continuar com a rotina dele”.

Conceição afirma que o livro traz várias lições. “Destaco a mais importante que é ensinar a criança a ter o cuidado com a natureza, com os animais, o amor aos bichinhos, o cuidado, o respeito e também a lidar com sentimento, porque acontece às vezes de a gente passar por cima do sentimento da criança. Deixamos vivenciar, chorar ir para o colo. A gente não desfez do passarinho imediatamente”.

Ela ainda conta como o neto lidou com a situação e de que forma a família acolheu a criança. “Ele colocou a caixinha já com o José morto o meio das plantas. Esperamos ele chegar para conversar, ele teve uma resistência de enterrar o José, como seria isso e o livro conta tudo isso. Como foi esse processo, dar esse tempo pra ele entender que ele tinha que colocar o José, que o José ia virar uma estrelinha, como outras pessoas que ele gosta, ama e respeita. Que precisamos ser bons, ter um comportamento bom com as pessoas. Um dia nós também vamos brilhar no céu”.

Para Conceição, o livro é uma forma de Gabriel não esquecer o animalzinho e eternizar suas emoções. “De um dia ele contar para os filhos dele como foi a história do José, como aconteceu e ensinar esse respeito pelo sentimento do outro. Ele chorou um pouco quando soube do livro, um pouco emocionado, falou que ia sofrer de novo ao ver a história do José, mas, expliquei que a gente precisa lembrar das coisas boas na vida da gente. É assim com as pessoas e os animais”.

O lançamento do livro acontecerá no dia 12 de julho, às 16h, na Escola Professor Jairo Grossi. “As crianças da primeira série, do segundo ano e uma turma do maternal vão participar. Na escola tem um projeto de teatro, eles vão montar essa história contando para as crianças de uma forma mais lúdica, mais suave, pra elas entenderem que quando a gente tem um animalzinho de estimação, o animalzinho fica velho, às vezes adoece e tem que partir. O coral também vai fazer uma apresentação, terá pipoca e um ter um brindezinho para eles do canário José”.