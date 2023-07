“O Canário José”: Lançamento de livro infantil traz lição sobre a dor da perda

CARATINGA- Conceição Martins Santana, 69 anos, lançou o livro “O Canário José”, na Escola Professor Jairo Grossi. A história foi inspirada na experiência vivenciada por seu neto, Gabriel Martins Santana Schettini,

“José era um canário que um dia apareceu na casa da vovó. Cresceu, cantou lindamente, fez um amiguinho incondicional, o menino Gabriel. Brincavam, contavam casos, partilhavam risadas… Até que um dia Jose virou estrelinha”, cita a apresentação do livro.

O livro conta todas as emoções vivenciadas por Gabriel e sua família. O objetivo é ajudar as crianças e a família a lidarem com a dor da perda.