O barato saiu caro

O mercado do futebol é sempre um atrativo, principalmente quando a bola para de rolar. Na coluna de hoje eu trago uma história interessante sobre valorização de mercado e como um clube não precisa gastar tanto para solucionar algum problema dentro do elenco.

Os envolvidos são Willem II, time médio do futebol holandês, e os gigantes Ajax e Barcelona. No centro do mercado está o jovem Frenkie De Jong, de 22 anos. Nascido no dia 12 de maio de 1997 em Arkel, sul da Holanda, Frenkie deu seus primeiros passos como jogador no time local, ASV Arkel. Chegou ao Willem aos 17 anos e após alguns jogos na equipe sub-17, foi promovido à equipe sub-21, onde foi um dos destaques da temporada com cinco gols e duas assistências em dez partidas, chamando a atenção do Ajax.

De Jong foi comprado pelo Ajax, junto ao Willem II, por apenas um Euro, que hoje equivale a um pouco mais de R$ 5,00. O negócio foi fechado no dia 22 de agosto de 2015 e o atleta permaneceu em Tilburg até o final do ano, antes de se transferir para o time B do Ajax. Após sua venda para o Barcelona por 75 milhões de Euros, a curiosidade ganhou força nos bastidores e reforçou o bom trabalho que o Ajax sempre fez com seus jovens visando retorno dentro e fora de campo.

Seus últimos meses de Ajax foram bastante intensos, já que a equipe seguia viva na UEFA Champions League, eliminando a Juventus em Turim, e garantindo vaga na semifinal para enfrentar o Tottenham – o time foi eliminado em casa, com um gol no último minuto do brasileiro Lucas – e conquistou títulos o Campeonato Holandês. Em Barcelona Frenkie chegou para formar um trio bem interessante com o experiente Busquets e o brasileiro Arthur. A expectativa era enorme diante do atleta e de suas atuações com a camisa do gigante espanhol, e também com a seleção holandesa, pois já é nome certo nas convocações e possui bons minutos no time titular.

Matheus Soares