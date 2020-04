O BACKSIDE OLLIE 180° DE TEKASHI

Enquanto espera a pandemia passar, skatista caratinguense fala sobre o grande resultado obtido na capital mineira

CARATINGA – O Backside Ollie 180° é uma manobra básica do skate. Seu movimento é o de um giro de 180° graus de costas, ou seja, um salto em que o skatista vira de costas para um obstáculo. Douglas Rocha, o ‘Tekashi’, faz um panorama de seu desempenho nos primeiros meses desse ano. O atleta espera a pandemia do Coronavírus passar e assim continuar dando seu Backside Ollie, manobra que já lhe rendeu excelente resultado, e participando das competições.

2º LUGAR EM BH

Ele inicia contando um evento ocorrido na capital mineira no dia 7 de março, onde conquistou o segundo lugar na categoria amador. O evento foi realizado pela marca de tênis Etnies. Dentre outros envolvidos, Leo Bicalho, o profissional do skate Jefferson Bill e sua família, contando também com a participação da G7 Crew Skateboard’s. “Foi uma competição muito difícil e bem disputada, apesar de ter a presença de vários skatistas regionais foi um campeonato bem divertido, pois tive a oportunidade de participar com vários amigos de outras cidades que também estão envolvidos nesse esporte, caso de atletas de Divinópolis, Maravilhas, Sete Lagoas, Nova Serrana, Contagem, Ipatinga, Governador Valadares, Betim, Bom Despacho e, claro, Belo Horizonte. Muito Contente em ter conquistado essa colocação no Etnies Best Trick 2020”, analisa Douglas Rocha. “Minha primeira competição do ano e graças a Deus deu tudo certo!”, frisa.

PISTA

Respeitando o momento em que a cidade passa, ele vem treinando, mas tomando as devidas precauções. “Continuo firme, segurando minhas bases e manobras no skate”. Ele destaca que Caratinga só tem crescido nesse esporte e fica feliz de estar incentivando cada vez mais crianças e jovens para prática do skate, no entanto faz uma reivindicação: “Caratinga precisa de uma praça para acolher o esporte, infelizmente a atual pista de skate, no Bairro Santa Zita, está totalmente fora do uso apropriado para prática do skate, ela encontra-se cada vez mais esburacada e as rampas sem utilidades, colocando os amantes do esporte expostos em um grande risco de atropelamentos e lesões causadas pelas rampas mal projetadas que jogam os skatistas direto para o asfalto”.

Ele faz outra observação. “A pista tem o chão áspero e grosso, a má iluminação no período a noite acaba se tornando um local perigoso para praticar skate. Hoje esse esporte está entre as modalidades olímpicas, então tem que ganhar espaço cada vez mais. Não só eu, mas todos os praticantes e futuros amantes do esporte alegamos que a cidade de Caratinga precisa de uma nova pista de skate”.

AGRADECIMENTOS

Ao final, Douglas Rocha faz seus agradecimentos. “Ao jornal Diário de Caratinga por estar cada vez mais me apoiando no esporte e a todos meus atuais patrocinadores, Academia Top Fitness (Dayvid e Ana Paula), Sabor Natural Caratinga Restaurante e Lanchonete, 9Arte Tatto Studio, A Firma Barbearia, Start Wear Roupas e Acessórios, BMF Movement, RedTatto Studio Matipó, Blunt Skatepark BH, Para quem estiver disposto a uma nova parceria entrar em contato (31)99592-9766 ou no meu Instagram @tekashi_san”, finaliza o atleta.