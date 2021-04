O AVANÇO DA COVID NO MÊS DE MARÇO

Estado apontou percentual de 70% de resultados positivos para covid-19 entre pacientes com sintomas gripais testados no município

CARATINGA- O Estado divulgou uma nova tabela de avaliação dos indicadores do Plano Minas Consciente, distribuídos em três eixos.

São incidência (taxa de incidência de covid-19, positividade de exames PCR na rede pública e percentual de suspeita de covid-19 dentre os internados); capacidade de atendimento (ocupação de leitos UTI Adulto e disponibilidade de leitos UTI Adulto) e velocidade de avanço da doença (variação de positividade dos exames PCR na rede pública e variação da taxa de incidência).

O número de casos positivos chamou atenção no mês de março. No dia 22 de fevereiro, a positividade era de 48%. Positividade significa o percentual de resultados positivos para covid-19 entre pacientes com sintomas gripais testados. Já no dia 1° de março, o percentual já avançou para 50%.

Na primeira semana de onda roxa, em 15 de março, a positividade naquele momento era de 55%. Já em 29 de março, divulgação mais recente, a positividade já havia avançado para 70%.

PREFEITURA

A respeito dos dados, a reportagem procurou a prefeitura, que destacou que os resultados atuais dados como positivos são “resultados de contaminações de 14 a 20 dias atrás”. “A microrregião de Caratinga, que é composta por Caratinga e mais 12 municípios, já estava com o número de casos aumentando. Se as medidas impostas pelo governo do Estado, através da Deliberação 130, não tivessem sido “praticadas”, a situação poderia estar pior”, disse.

O executivo ainda disse que diversas regiões próximas de Caratinga enfrentam um “colapso hospitalar,” como Ipatinga, Timóteo, Governador Valadares e Manhuaçu. “Mesmo com o acréscimo de casos, até o momento o município de Caratinga conseguiu atender toda a demanda de internações dos moradores da cidade, da microrregião, da macrorregião do Vale do Aço e até de outras regiões do Estado”.

Outro ponto que a prefeitura frisa é que Caratinga, em conjunto com Estado e com o Hospital Irmã Denise (CASU), investiu na assistência hospitalar para atender a população, “sendo, até o momento, uma das poucas regiões que não entrou em colapso na área da saúde”.

DADOS 29/03/2021

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA 29/03/2021 1º Corte 50 10% 25% 2º Corte 100 20% 40% AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto 1 2 2 CARATINGA 428 70% 94% CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 481 59% 70% IPATINGA 663 59% 57%

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 29/03/2021 1º Corte 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 90% 80% 7,0 6,0 AGRUP. MICROS SUBGR % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep 4 0 4 0 CARATINGA 87% 97% 8,5 1,6 CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 83% 93% 5,0 1,2 IPATINGA 99% 100% 0,4 0,0

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL 29/03/2021 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 CARATINGA 15% 104% 18 20 22 CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO -3% 18% 22 30 22 IPATINGA 5% 82% 30 30 22

DADOS 15/03/2021

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA 15/03/2021 1º Corte 50 10% 25% 2º Corte 100 20% 40% AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto 1 2 2 CARATINGA 209 55% 94% CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 409 60% 59% IPATINGA 364 57% 58%

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 15/03/2021 1º Corte 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 90% 80% 7,0 6,0 AGRUP. MICROS SUBGR % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep 4 0 4 0 CARATINGA 83% 93% 11,1 3,7 CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 89% 100% 2,5 0,0 IPATINGA 96% 100% 1,1 0,0