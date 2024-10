Prefeitura e Cides-Leste promovem campanha para incentivar o acolhimento familiar de crianças e adolescentes

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e em parceria com o Consórcio CIDES – LESTE, lança a campanha “O amor que cresce em você”, que visa sensibilizar e atrair novas famílias para participar do programa Família Acolhedora. A iniciativa busca oferecer a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade a oportunidade de serem acolhidos temporariamente por famílias voluntárias, proporcionando a eles um lar afetuoso e seguro enquanto suas condições familiares são resolvidas.

A campanha convida famílias de Caratinga a abraçarem essa missão de acolhimento, um ato que vai além de abrir as portas de casa; é abrir o coração para crianças de 0 a 14 anos que precisam de apoio e carinho em momentos difíceis. Para garantir um suporte adequado às famílias acolhedoras, estas são selecionadas, preparadas e acompanhadas durante todo o período de acolhimento por profissionais especializados, incluindo assistentes sociais e psicólogos. Este apoio permite que a família acolhedora ofereça o melhor ambiente possível, sem deixar de contar com respaldo emocional e prático ao longo do processo.

Em atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o programa de Acolhimento Familiar é uma alternativa preferencial ao acolhimento institucional e tem caráter temporário, com duração de até 18 meses, até que se possibilite o retorno à família de origem ou, em caso de impossibilidade, o encaminhamento para adoção. Além do acompanhamento constante, as famílias acolhedoras recebem um subsídio financeiro para cobrir os custos básicos da criança, enfatizando que o programa é voluntário e não gera vínculo empregatício com o Município.

Para aqueles interessados, o processo para se tornar uma Família Acolhedora é simples: homens e mulheres com mais de 21 anos, com boas condições de saúde física e emocional, idoneidade moral e residentes em Caratinga há pelo menos dois anos podem participar, passando posteriormente por um curso de formação oferecido pelo CIDES – LESTE e pela equipe da Secretaria de Assistência Social.

Mais informações estão disponíveis pelo WhatsApp (33) 99920-5788 ou pelo site www.sfacidesleste.com.br.