O AMOR EM CORES E IMAGENS

Aos 58 anos, ganhadora de sorteio realizado pelo DIÁRIO realiza maquiagem e ensaio fotográfico com o esposo pela primeira vez

CARATINGA- O Dia da Mulher é comemorado em 8 de março, mas, todos os dias são de muita luta, trabalho e perseverança na vida de muitas mulheres e, por isso, merecem ser celebrados. O DIÁRIO DE CARATINGA com objetivo de prestar a sua homenagem realizou um sorteio por meio de suas redes sociais. A ganhadora, além de uma produção cabelo e maquiagem pelas mãos de Vanusa Barros, ainda realizou um ensaio fotográfico pelas lentes de Juliano Lima e ganhou uma cesta de chocolates. A sorteada foi Dinei Fernandes Marçal, 58 anos, moradora do Córrego Água Santa, área rural de Caratinga.

Respeitando todas as medidas de proteção contra a covid-19, o ensaio fotográfico da ganhadora foi realizado na última terça-feira (16), no Sítio Flor da Serra, antes da decretação da Onda Roxa em Caratinga. O pedido especial de dona Dinei foi que o esposo, Sebastião Batista Marçal, 64 anos, também participasse das fotos, o que foi prontamente atendido. O casal tem uma filha que ajudou na participação da idosa no sorteio. O cenário da natureza deu todo o clima romântico.

A HISTÓRIA

Dinei fala um pouco sobre como é a vida no campo. “Fico o dia todo cuidando do meu serviço, lavando vasilhas, fazendo almoço, café e janta. Coloco o feijão para cozinhar, eu cuido das minhas criações, recolhendo as roupas, eu colho bastante quiabo, depois levo para fazer. Faço tudo de um pouco, capino, cuido de minhas coisas não paro”.

O casal, bastante romântico, entre uma foto e outra, se recorda de como se conheceu: “Eu disse para minha irmã: “Olha para esse rapaz, tão bonito, estou gostando tanto dele””, relata Dinei. E Sebastião Batista completa: “Na verdade eu conheci minha mulher através de uma carta que ela mandou para mim, por meio do irmão dela. Nessa carta ela me pedia para ir à casa dela para conhecer ela, depois disso nós passamos a namorar. E não é que deu casamento?”.

A sintonia entre Dinei e Sebastião é bastante nítida pelos cliques e pelas doces palavras da esposa. “Eu me preocupo, onde ele estiver, se ele fica fora de casa por alguns minutos eu já fico preocupada, quando ele vai trabalhar”.

Mais que ganhar um sorteio, o dia 16 de março de 2021 ficará marcado na vida de Dinei. O resgate da autoestima e a oportunidade de eternizar o amor que sente pelo esposo, por meio das fotografias. “Minha filha me ajudou, deu uma força, me incentivou muito e a gente conseguiu. Eu falei: “Minha filha, eu tinha vontade de ser sorteada”. Então, minha filha disse: “Pode deixar mãe, que vou dar umas dicas, vai que a senhora consegue”. Eu consegui e estou muito feliz, porque foi a primeira vez que fiz um ensaio fotográfico e uma maquiagem. Eu me sinto muito feliz, muito obrigada a todos”.

Apaixonado, Sebastião disse que a vontade era casar novamente. Ela sorriu e disse: “Só se for comigo!”. Os momentos deram o tom das fotografias que o casal ainda não tinha conseguido realizar. Agora, sonho realizado!

OS PARCEIROS

Para realização deste dia tão especial, o DIÁRIO contou com a parceria do fotógrafo Juliano, de Vargem Alegre e da maquiadora Vanusa Barros, de Sacramento, distrito de Manhuaçu.

Juliano começou na fotografia entre 2007/2008. Ele se recorda que à época utilizava câmera portátil e era convidado para alguns aniversários na cidade. “Geralmente eles pediam para fazer fotos pra eles, editar e revelar, colocar na mídia mesmo. Eu tinha aquilo na vida como um hobby. E, a partir de 2010, iniciei um curso que na época era Web Designer, onde eu tive o primeiro contato com Photoshop e, de lá para cá, deixou de ser hobby, para ser profissão. Já completando 10 anos que estou registrando esses momentos na vida das pessoas”.

Além de registrar os momentos em casamentos, aniversários infantis e de 15 anos, Juliano tem aproveitado um novo mercado na fotografia. “Estou fazendo mais retratos femininos, que hoje estou com um público maior na questão de fotografias e ensaios pessoais”.

A respeito do ensaio fotográfico de Dinei, ele destaca sua participação como gratificante. “Sem falar no casal, muito humilde, muito bacana e vai ser um sucesso. As fotos vão ficar muito lindas, vai ser um casal muito bonito”.

Vanusa relembra que foi em 2017, quando trancou a faculdade de Direito e cuidando de seu bebê, com cinco meses de idade na época, que decidiu colocar na balança suas decisões. “Percebi que não ia compensar abrir mão do meu filho para fazer faculdade a minha cunhada me deu de presente um curso de maquiadora e cabeleireira. Assim eu comecei. Eu não sabia que eu gostava tanto disso, descobri ao longo do curso e comecei a fazer os atendimentos”.

Sobre suas inspirações, Vanusa relata que a satisfação é terminar o trabalho e ver no olhar da cliente o sentimento de transformação. “Principalmente as noivas, também de fazer parte, mesmo que seja pouco tempo, fico feliz por estar presente, porque eu sei que ela irá guardar a vida inteira dela nesse transformar e poder ver a pessoa feliz e se amando ainda mais com ela mesma”.

Sobre ter sido a pessoa a maquiar dona Dinei pela primeira vez, a sensação é de realização. “A senhora Dinei nos inspira, ela querer fazer um ensaio com o marido e ver o tanto que eles são unidos. E eu poder transformar uma beleza que ela já tem para este ensaio”.

Contatos

Instagram: @julianofotografias

WhatsApp: (33) 9931-4925

Instagram: @vanusabarros

Facebook: makeupvanusa