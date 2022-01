O ALTO ASTRAL DE VITOR EDUARDO

Cantor radicado em Dom Cavati lançou a música ‘Bar do Geraldo’. O clipe já está chamando atenção nas redes socais

DA REDAÇÃO – De uma ‘sofrência’ veio a inspiração. Desta forma Vitor Eduardo compôs ‘Bar do Geraldo’. Ele juntou recursos, e também com ajuda de amigos, conseguiu gravar a música e ainda fazer um videoclipe, que já ultrapassou a marca de 12 mil visualizações. Nada mal para o começo de carreira do garoto radicado em Dom Cavati que busca seu lugar no cenário pop brasileiro. O vídeo já atingiu outros estados brasileiros e foi visto até no exterior.

Com um alto astral incrível, onde consegui rir até da desilusão amorosa, Vitor Eduardo fala de sua iniciação na música, de seu processo de composição e declara a admiração que tem por sua família. Ele sabe que tem um longo caminho a percorrer, mas com o bom-humor as coisas ficam mais fáceis.

Vitor Eduardo, fale um pouco sobre você, idade, família.

Eu tenho 19 anos de idade, tenho cinco irmãos, moro com minha mãe e três irmãs. Sou natural de São Domingos do Prata, mas me mudei pra Dom Cavati tinha sete anos de idade e desde então sigo aqui. Meu pai foi vaqueiro até os meus 10 anos de idade e hoje em dia ele é eletricista. A minha mãe sempre foi faxineira e tenho muito orgulho do trabalho deles. Meus pais são separados há nove anos. Comecei trabalhar em uma serralheria com 11 anos de idade pra ajudar em casa, afinal as coisas nunca foram fáceis.

Quando você começou na música?

Comecei na música aos 13 anos de idade. Aprendi os meus primeiros acordes no violão sem ter um violão em casa, aprendia na aula que tinha uma vez por semana num projeto na escola, guardava a forma do acorde na cabeça e praticava aquele acorde só no domingo nos cultos da igreja. Foi assim até eu aprender e ganhar o meu primeiro violão pra aprimorar.

Quais os estilos musicais que mais gosta?

Sou mais apegado nos estilos piseiro, forró e sertanejo, mas curto demais um pagode também.

Como surgiu a música ‘Bar do Geraldo’?

Essa música foi composta por várias etapas (risos). Começou em um dia que eu estava sofrendo de amor e decidi não sofrer mais. Durou duas semanas, então encontrei uma foto dela, aí bateu uma recaída e fui dar uma refletida. Parei no bar da dona Penha aqui em Dom Cavati e mandei mensagem pra ela (risos), mas aqui no bairro onde eu moro tem um bar do Geraldo e a minha mãe sempre falava “tô indo ali no bar do Geraldo”, aí usei ele de referência. Essa música é toda de fatos reais (muitos risos).

Fale sobre um pouco da produção do clipe.

Conheci o produtor Wiliam através do Instagram, e trocando ideia, ele disse que tinha um rapaz que fazia um clipe pra mim e ia cobrar um preço mais em conta, me passou o valor e me encaminhou para Lukinha, que é um videomaker de Caratinga. A gente trocou ideias sobre as cenas e criamos um roteiro pro clipe. Daí surgiram as cenas. O áudio foi o mesmo processo, onde um cantor amigo meu me passou o contato do Maxwell Barros, de Ipatinga, que fez um preço bacana e um produziu o áudio pra mim.

Como um novo artista, qual sua maior dificuldade na música?

A falta de contatos e recursos financeiros são as maiores dificuldades que eu enfrento.

Quando você pensa em sucesso na música, que artista ou outro profissional lhe vem à cabeça? E o que essa pessoa tem que você mais admira?

Então, admiro vários artistas brasileiros e tento aprender um pouco com cada um deles. Mas a minha maior inspiração é o eterno Cristiano Araújo. Admiro as letras das músicas e a presença de palco nos shows que eram incríveis. Tem ainda o Israel Novais. Pra mim ele é o cara do arrocha, bruto mesmo (risos). Admiro muito também o trabalho do Marcynho Sensação, que é um dos grandes nomes do piseiro. Ele transmite uma energia muito boa nos palcos!

Como é o seu processo de composição, o que te inspira?

Eu não sei ao certo explicar como é, mas eu acho que é algo que vem de dentro e que a gente escreve esse sentimento em um “pedaço papel”. Eu gosto de escrever sobre fatos reais, alguma história que acontece comigo ou com alguém próximo.

Voltando a música ‘Bar do Geraldo’, que está tendo ótima repercussão no YouTube, você esperava por toda essa receptividade?

Eu juro que estou muito surpreso e muito feliz com a reação da galera com a música “Bar do Geraldo”. Não esperava isso tudo!! O “Bar do Geraldo” já foi tocada em Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Alagoas, atém mesmo em outros países, como Estados Unidos, Portugal, Itália e Suíça. Quero agradecer a todos que estão curtindo e compartilhando a música e ressaltar que sem vocês a minha música não é nada. Fica aqui o meu muito obrigado de todo o coração!

Claro que todos devem te fazer essa pergunta. A menina voltou depois dessa música?

Voltou nada, acho que ela ainda não se ligou que a música é pra ela (risos).