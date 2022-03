Nutricionistas acompanham alimentação de qualidade para alunos da rede municipal de ensino

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga fez um balanço da alimentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino, que segue as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), levando em consideração os nutrientes que as crianças precisam diariamente.

De acordo com Mariana Corrêa, uma das nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o município não tem medido esforços para garantir uma alimentação de qualidade para os alunos. “Temos duas nutricionistas responsáveis pela alimentação de quase 50 escolas no nosso município. Somos responsáveis por fazer a lista de compras, definir o cardápio, seguindo todas as diretrizes da resolução mais recente que temos, que diz quais os nutrientes, vitaminas, minerais devem estar presentes na alimentação das nossas crianças”.

Mariana ressalta que as compras englobam frutas, legumes, carnes de todas as variedades e muito mais. “Planejamos tudo isso, recebemos no nosso almoxarifado central todos esses gêneros alimentícios que vão desde arroz, feijão, carne, tilápia, frango, até vegetais, frutas, variedade bem extensa de tipos de alimentos que são distribuídos semanalmente e alguns mensalmente, para escolas do nosso município. Nesses locais são preparados de forma adequada, atendendo as necessidades de nossos alunos de todas as faixas etárias e, também, às diversas refeições que atendemos aqui”.

Além disso, as próprias escolas são orientadas para que o melhor produto chegue para os estudantes. “Temos locais que alunos fazem uma, duas, até quatro refeições, para que possamos garantir que essas refeições sejam oferecidas da forma mais saudável e segura possível, estamos sempre fazendo as visitas periódicas para orientar as equipes na forma de cozinhar, guardar, acondicionar e preparar esse alimento da forma mais saborosa e adequada para os alunos da rede”.