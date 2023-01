“Nunca imaginei passar por isso” diz mulher esfaqueada pelo namorado em BH

Uma mulher de 24 anos por pouco não foi morta pelo companheiro na manhã desta quarta-feira, após uma tentativa de feminicídio. O crime aconteceu por volta das 5h, no bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte. O suspeito teria surpreendido a vítima quando ela voltava para casa e a atacou com várias facadas no braço e no pescoço. Mesmo ferida, ela ainda voltou para casa sozinha e acionou o socorro.

A vítima é a jovem Fernanda Ketlyn, de 24 anos, que ainda se recupera do choque e dos ferimentos. Ela precisou levar quase 70 pontos, sendo 52 apenas na mão. Em conversa com O Tempo, ela relata que teve uma briga recente com o namorado, mas não esperava esse tipo de reação.

“A gente estava em um relacionamento e eu não queria sair fora porque eu gostava dele, nunca imaginei que ele ia fazer isso comigo e que eu fosse passar por isso, tô até agora de cara, me surpreendeu de uma forma que eu não sei explicar”, desabafa a vítima.

Segundo ela, a briga aconteceu no réveillon e foi motivada por ciúmes. Na ocasião, ela teve o mega hair arrancado. Na manhã desta quarta-feira, o suspeito a atacou de surpresa, e por pouco não a matou.

Fonte : o temp