Números de furtos e roubos caem na área da Delegacia Regional de Caratinga

CARATINGA – O 12º Departamento de Polícia apresentou dados estatísticos de furtos e roubos em toda a região, compreendendo toda sua área e as sedes das Unidades regionais, além das cidades maiores. Considerando as 97 cidades do Departamento de Polícia. Segundo o levantamento, a Delegacia Regional de Caratinga reduziu o número de registros destes tipos de crimes.

Em todo 12º Departamento

Em todos os municípios, as estratégias de prevenção, autuações em flagrante delito e conscientização têm mostrado resultados positivos, segundo o delegado chefe do Departamento Gilmaro Alves. “A análise otimista dos dados apresentados evidencia melhorias significativas nos indicadores de furtos e roubos no 12º Departamento entre os anos de 2020 a 2024”.

Em 2020, houve 13.959 registros de furtos, enquanto em 2024 o número caiu para 12.872, representando uma redução de 7,8% em cinco anos. Em 2020, a taxa era de 769,20. Já em 2024, caiu para 738,85, o que corresponde a uma diminuição de 3,9%. O número de celulares subtraídos passou de 2.503 em 2020 para 1.807 em 2024, uma queda de 27,8%. A média diária caiu de 38 registros em 2020 para 35 em 2024.

Em relação aos roubos, Em 2020, foram registrados 1.220 roubos, caindo para 698 em 2024, o que representa uma redução de 42,8%. A taxa diminuiu de 67,23 em 2020 para 40,06 em 2024, correspondendo a uma queda de 40,4%. Em 2020, 747 celulares foram roubados, número que caiu para 301 em 2024, uma diminuição de 59,7%. A média diária caiu de 3 roubos por dia em 2020 para 2 em 2024. Nas segundas-feiras (2020), foram 204 ocorrências, e nas sextas-feiras (2024), houve redução para 115 ocorrências, representando uma queda de 43,6%. O segundo dia de maior incidência teve redução semelhante, passando de 196 ocorrências na quarta-feira (2020) para 107 na quarta-feira (2024), -45,4%. O principal horário (20h, em 2020) registrou 140 ocorrências; em 2024 (19h), foram apenas 61, representando uma redução de 56,4%. O segundo horário (21h, 2020) caiu de 118 para 58 ocorrências em 2024, uma diminuição de 50,8%.

“Esses números refletem o sucesso de ações coordenadas pelas Polícias Civil, Militar e Penal de ações de combate ao crime, reforçando que as estratégias têm impactado positivamente na segurança e reduzido os números de roubos e furtos significativamente ao longo do período”, pontua o delegado.

Destaca Gilmaro Alves que tanto para os furtos como para os roubos, 2024 apresentou a menor taxa dos últimos cinco anos, demonstrando a tendência de queda para estas modalidades criminosas.

Dados de Caratinga

Conforme informado pelo 12º Departamento, na delegacia regional de Caratinga foram registrados 1.148 furtos em 2020. Já no ano seguinte, esse número foi de 1.172. Em 2022 foram 1.116 registros. Em 2023, 1.143. No último ano houve queda considerável, 864 ocorrências.

Em relação a roubos, 103 ocorrências foram registradas em 2020. No ano seguinte, houve queda: 74. Já em 2022 foram 100. Em 2023 caiu para 97, sendo que foram 71 registros em 2024.