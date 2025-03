Número de feminicídios cai na área do 12º Departamento de Polícia de Ipatinga

A análise revela que, nos últimos cinco anos, houve um total 14 casos na regional de Manhuaçu

DA REDAÇÃO – O 12º Departamento de Polícia de Ipatinga apresentou nesta manhã dados sobre o crime de feminicídio em toda sua área de abrangência, demonstrando queda quando considerados os 97 municípios sob sua jurisdição. A análise revela que, nos últimos cinco anos, houve um total de 73 casos, distribuídos da seguinte forma: 22 na regional de Ipatinga, 14 na regional de Caratinga, 9 na regional de Itabira, 5 na regional de João Monlevade, 9 na regional de Ponte Nova e 14 na regional de Manhuaçu.

O estudo também aponta uma redução em 2024. Em toda a área do Departamento, foram contabilizados 21 casos em 2023 e 13 casos em 2024, representando uma queda de 38,1%. Analisando apenas a regional de Ipatinga (considerando todos os seus municípios), a redução foi ainda mais expressiva, atingindo 66,7%, já que em 2023 houve 9 feminicídios e, em 2024, 3 casos.

Entre as regionais, destacam-se as quedas de 50% em Caratinga, 100% em João Monlevade, onde nenhum feminicídio foi registrado em 2024, e 25% em Manhuaçu. A única regional que não demonstrou redução foi Itabira, que, embora tenha apresentado um caso em 2024, não registrou ocorrências no ano anterior.

Na região do Vale do Aço, os municípios de Ipatinga, Belo Oriente e Timóteo registraram um caso cada um em 2024, enquanto as demais cidades não apresentaram ocorrências desse crime no período.

Segundo o delegado-chefe do Departamento, Gilmaro Alves, os números, embora demonstrem avanços, ainda exigem atenção. “O ideal seria zero feminicídios, mas a redução indica que as medidas preventivas e a ampliação da rede de apoio às mulheres estão começando a surtir efeito positivo.”

A tendência geral aponta que, mesmo diante dos desafios, a luta contra o feminicídio tem avançado com a implementação de estratégias eficazes para prevenção e resposta rápida às denúncias. O fortalecimento das políticas públicas, campanhas educativas e o apoio da sociedade são fatores essenciais para consolidar essa redução nos próximos anos.

A expectativa é que, com o aprimoramento das medidas de proteção, conscientização e monitoramento, os índices continuem a diminuir, garantindo mais segurança e justiça para as mulheres.

Para o delegado chefe, a atuação integrada das forças de segurança pública tem sido fundamental na redução dos índices de feminicídio em nossa região. “Graças ao empenho conjunto da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, os números mostram uma queda significativa nos casos desse crime brutal, refletindo o impacto positivo das ações de prevenção, investigação e repressão”.