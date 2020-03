Número de casos investigados sobe e prefeitura explica novo protocolo de atendimento

CARATINGA– Conforme boletim epidemiológico emitido às 13h50 de ontem, são 75 casos suspeitos para o covid-19 notificados em Caratinga. Destes, nove foram descartados e 66 segue em investigação. Três pacientes estão internados. O número de notificações cresceu consideravelmente frente ao último boletim de sábado (27), que eram 55 casos notificados.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais justificou os números com um novo protocolo de trabalho para o combate ao Coronavírus. Por ordem do Governo de Minas, as pessoas que apresentarem sintomas como gripe ou resfriado leves e febre, e também as pessoas que forem contatos de casos suspeitos que apresentarem sintomas respiratórios ou febre podem ser notificados como caso suspeito de COVID-19 e devem ser monitorados.

“Estes pacientes ficarão em quarentena e não farão o teste de imediato. Com essa medida, os números de casos suspeitos podem aumentar, como foi o caso dos números divulgados no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, dia 30”, informou a prefeitura.

A secretária de Saúde, Jacqueline Marli dos Santos, falou sobre o novo protocolo, e sobre uma deliberação publicada pelo Governo do Estado que trata sobre o suporte na ampliação dos leitos de UTI para os casos de COVID-19.

Caratinga conta atualmente com 30 leitos de UTI, sendo estes distribuídos: CASU – 10 leitos SUS e 10 particulares; Hospital Nossa Senhora Auxiliadora – 10 leitos SUS. Com esta deliberação, o CASU passará a ter para enfrentamento do COVID-19, mais 10 leitos de UTI, com a probabilidade de ampliação para mais 10. Logo, o município contará com 44 leitos com respiradores.