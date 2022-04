Núcleo promove 3° Almoço em Família

CARATINGA – O Núcleo de Caratinga realizará no domingo (1° de Maio), o 3° Almoço em Família.

O evento acontecerá a partir de 12h na Casa da Amizade e terá renda revertida para as demandas da instituição, o que inclui a continuidade das obras de construção da nova sede. O cardápio será copa lombo ao molho de amêndoas, acompanhado de arroz à grega e salada primavera.

O presidente Marcos José de Oliveira destaca que este é o primeiro evento presencial realizado pelo Núcleo desde o início da pandemia. “Depois de dois anos fazendo nossos eventos com redução, drive-thru, sem poder ter o comparecimento das pessoas, estamos voltando e retomando nossa sequência de eventos, que a casa precisa. Vamos começar nesse próximo domingo, com esse almoço. Um cardápio bacana, mais simples, mas, com o mesmo cuidado que o Núcleo sempre tem no preparo. Fica esse convite dessa retomada. Quem não puder ou não quiser comparecer, tiver ainda seus receios e cuidados, pode ir até a Casa da Amizade e fazer a retirada de marmitex”.

Conforme Marcos, este evento possibilitará que o Núcleo tenha mais disponibilidade financeira para realizar grandes projetos, como o da sede. “Essa retomada é muito importante porque a casa vem se segurando nesses dois anos com as contas em dia, porém, tem outros planos e estamos no limite. Com a retomada dos eventos conseguimos estabilizar a casa novamente, voltar a sonhar com a construção da nossa casa. A manutenção mesmo do nosso trabalho e prosseguir com nossos planos, a obra está em andamento, já temos até o segundo pavimento, a parte de alvenaria bem adiantada, conseguimos alguma coisa de cobertura e piso. E retomar esse contato com a comunidade, essa volta da normalidade dentro do possível, obviamente com os cuidados”.

Os ingressos estão à venda com membros da diretoria, na sede do Núcleo ou Sorveteria Boca Fresca pelo valor de R$ 30; crianças menores de sete anos não pagam. Contatos podem ser realizados pelo 3321-7042.

A Casa da Amizade, que sediará o evento, fica situada à Rua Princesa Isabel, 421, centro.