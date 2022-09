Núcleo organiza evento “Uma noite nordestina”

Objetivo é arrecadar fundos para pagamento do 13° salário de funcionários

CARATINGA- Uma noite nordestina é o evento que será realizado pelo Núcleo nesta sexta-feira (30), a partir das 20h, no América Futebol Clube. Trata-se de mais uma ação solidária para arrecadar fundos para a instituição.

José Maria, vice-presidente do Núcleo, fala sobre a proposta do evento e o retorno após o período mais intenso da pandemia. “Já fizemos vários eventos, várias pessoas já tiveram a oportunidade de nos prestigiar, mas, infelizmente com a pandemia tivemos que parar. Retornamos aproximadamente seis meses atrás com um almoço na Casa da Amizade, com a nossa feijoada presencial e agora estamos voltando com nossos bailes no América. Resolvemos entrar num acordo com a diretoria, criar essa temática, uma noite nordestina, onde serviremos comidas nordestinas, músicas ao vivo com xaxado, baião, forró e queremos fazer esse convite especial a todas as pessoas de bom coração, que estão sempre nos alegrando com sua presença”.

Conforme José Maria, o Núcleo sobrevive de doações de pessoas generosas e das rendas dos eventos promovidos. “Recebemos R$ 3.000 da prefeitura por mês, do estado e do federal zero. Temos uma despesa de R$ 50.000 por mês. As contas da casa estão em dia e com esse evento agora vamos começar a juntar um dinheiro para pagar o 13° dos nossos funcionários”.

Atualmente, o Núcleo ainda atua na construção de sua nova sede, projeto que precisou ser interrompido temporariamente, para que mais recursos pudessem ser captados. “Em novembro vamos lançar uma campanha para o reinício da nossa obra da sede Núcleo. Com a pandemia, diminuíram muito as arrecadações e a casa não podia parar, visto que a doença não para e os atendimentos não param. Tivemos que parar a obra e continuar mantendo a casa, graças a Deus a coisa fluiu bem. Retornamos a obra há 45 dias e vamos lançar uma campanha, mas, esse dinheiro agora é para o 13° terceiro”.

Os ingressos para o evento uma noite nordestina estão disponíveis na sede do Núcleo pelo valor de R$ 50. “É uma doação, a comida está incluída neste ingresso. Você só vai pagar a parte da bebida. Será uma noite de alegria, festa. Conto com a presença de todos”, finaliza.