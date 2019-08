Núcleo enfrenta baixa na arrecadação

Instituição pede a contribuição de doadores e divulga evento que terá renda revertida para manutenção das atividades

CARATINGA- O Núcleo promoverá o “Almoço em Família” neste domingo (01/09), com objetivo de arrecadar fundos para as despesas da instituição. O evento acontecerá na Casa da Amizade, na Rua Princesa Isabel, centro da cidade, a partir de 12h.

O presidente da instituição, José Maria Gonçalves, frisa que a situação financeira do Núcleo é preocupante, considerando a baixa arrecadação. Por isso, a realização destes eventos tem sido fundamental para manutenção das atividades. “Quero agradecer aos nossos doadores, que continuam mantendo a nossa casa e nós do Núcleo, trabalhando, realizando eventos para trazer renda. Em outras entrevistas, eu disse que em alguns eventos seria revertido para nossa sede, tivemos uma renda de aproximadamente R$ 7.000 na Feirinha Nuclear e de aproximadamente R$ 50.000 na Feijoada. Essa renda seria revertida para a sede, mas, infelizmente, a crise que assola o nosso país pegou a nossa região e desde janeiro as doações caíram”.

O Núcleo conta com uma despesa de aproximadamente R$ 45.000 mensais. José Maria acredita eu diante da falta de recursos, é preciso priorizar a continuidade dos serviços. “A nossa arrecadação caiu, a prefeitura nos doava R$ 3.000 e cortou essa ajuda. Então, hoje o Núcleo vive exclusivamente de doações de nossos doadores e de nossos eventos. Achei preocupante a gente continuar com a nossa obra e faltar o serviço que prestamos aos nossos assistidos. Nossos assistidos precisam do serviço diariamente, enquanto que a obra pode esperar. O Núcleo tem mais de 30 anos, sempre pagamos aluguel, quando tivermos um dinheiro e que não vá nos fazer falta, vamos colocar na obra. Mas, enquanto não tiver dinheiro sobrando, acho de uma irresponsabilidade do Núcleo, da diretoria, continuar a obra e deixar faltar algum medicamento, trabalho psicológico, terapia ou fisioterapia para os nossos assistidos. Nós doamos medicamentos, suplemento alimentar, fraldas. Todos os dias pessoas vêm ao Núcleo”.

Nesse momento, a ajuda dos doadores tem sido fundamental. O Núcleo trabalha com transparência de suas ações e precisa da captação de mais pessoas dispostas a ajudar, como enfatiza. “Está aberto para vocês verem o nosso trabalho com os assistidos, quanto os nossos livros contábeis. Quero agradecer a todos que vêm fazer suas doações, ao comércio, que está aceitando o cofre para o Troco Solidário. O Núcleo precisa de ajuda, as arrecadações caíram, mas nós paramos de trabalhar, por isso esse almoço que a Casa da Amizade nos cedeu o espaço. Os nossos eventos ajudam a manter o caixa e quando puder voltamos com a obra da sede”.

Mais de mil pessoas passam pela instituição, sendo 400 delas, assistidos ativos. “São pessoas que já estão curadas, mas vêm ao Núcleo só de vez em quando para alguma manutenção, recaída ou necessidade. Assim que a pessoa está em tratamento, vários da família vem fazer o tratamento psicológico”.

José Maria enfatiza a importância dos atos solidários para o trabalho de sucesso que o Núcleo tem realizado. “Estamos correndo atrás, algumas pessoas de bem como a Socorro e Oseias fizeram um aniversário de casamento e aqueles que queriam dar presente, eles deram o número da conta do Núcleo e elas fizeram sua doação como se fosse. Quero aproveitar agradecê-los também. É a comunidade que carrega o Núcleo, não temos dinheiro do Estado, Federal e nem Municipal”.

Evento Almoço em família

Dia: 01/09/2019

A partir das 12h

Local: Casa da Amizade

Ingressos:

Adultos- R$ 25;

Crianças de 8 até 12 anos- R$ 15;

Crianças até sete anos não pagam

Cardápio

Tutu, couve, salada, arroz branco, pernil assado, frango assado, feijão com ‘trupico’ e macarronada.

Bebidas à parte