Núcleo da Fundação Cristiano Varella será realidade em Manhuaçu

MANHUAÇU – Em reunião realizada na última semana de dezembro, na sede da Prefeitura, foi formalizada a doação de um terreno em Manhuaçu para a Fundação Cristiano Varella. A entrega da escritura foi feita pela prefeita Imaculada que esteve acompanhada de seu secretariado, assim como Lael Varella, o fundador da instituição, o deputado federal Misael Varella, o deputado estadual Grego da Fundação, do presidente Carlos Alberto Campos de Carvalho e outros membros da instituição.

Com a entrega da escritura, o terreno de mais 10 mil metros quadrados passa a ser formalmente da Fundação, que promete construir ali com recursos próprios e no prazo de até um ano, um núcleo avançado do Hospital do Câncer de Muriaé. “É um momento muito importante para a população de Manhuaçu e região, que sofre ao ir para Muriaé para fazer o tratamento de câncer, todos aguardam ansiosos poderem ter essa escolha de fazer o tratamento mais perto de casa”, comentou a prefeita Imaculada.

O idealizador e criador da Fundação Cristiano Varella, Lael Varella, agradeceu o empenho da administração para que essa doação se concretizasse. “Sabemos que o desafio foi grande, teve que passar pela câmara, entre vários outros trâmites, mas está aqui nas nossas mãos, este sonho que é de muitos. O nosso compromisso agora é maior e pode ter certeza que iremos cumprir a nossa palavra com o povo de Manhuaçu. Agradeço em nome da Prefeita Imaculada, a todos que contribuíram para que isso acontecesse”.

SECOM – Prefeitura de Manhuaçu