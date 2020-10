Núcleo apresenta ações do Outubro Rosa com foco na prevenção

Instituição também explica acolhimento a pacientes, familiares e acompanhantes

CARATINGA- O mês é dedicado à prevenção ao Câncer de Mama. Todos os anos o Núcleo desenvolve uma campanha de conscientização. Em 2020 não é diferente, mas, este ano, as atividades precisaram se concentrar mais no meio virtual como destaca a assistente social Amanda Toledo.

Amanda explica de que forma estas ações estão sendo realizadas. “Esse mês sempre temos o foco da Campanha Outubro Rosa. Porém, fomos pegos de surpresa com a questão do Covid, mas, estamos continuando a campanha, não vamos parar por isso, tivemos que inovar. Não vão acontecer as famosas reuniões e palestras, os eventos que levamos para a praça pública. Porém, vamos fazer esse trabalho pelas nossas mídias sociais, Facebook e Instagram. E também vamos utilizar faixas de conscientização pela cidade”.

A assistente social destaca a importância da prevenção, como ferramenta principal de combate à doença. “Dentro do que fazemos, é muito mais importante prevenir, para não ter que posteriormente ajudar na causa, mas, sim controlando antes de acontecer. O foco é a prevenção antes de vir a ter que passar por um tratamento tão complicado que é o de câncer”.

Uma das formas de prevenção é a realização de exames preventivos, como explica. “Damos as informações sobre como estes pacientes têm acesso a esses exames, no setor de saúde de cada município. Quanto mais precoce for descoberto, maior chance de cura”.

O Núcleo tem uma média de mil pacientes cadastrados, mas, este número pode oscilar, pois a demanda é crescente. Com a pandemia foi preciso pensar em soluções para não interromper os atendimentos. “Mesmo na pandemia buscamos formas de continuar atendendo e o paciente precisa muito esse atendimento de apoio, desde acompanhamento psicológico, nutricionista, fisioterapia, serviço social e acupuntura. Além de fralda, suplemento e medicação. O tipo de atendimento que pode ser online, estamos fazendo para que o paciente não precise se deslocar, pois tem uma imunidade mais frágil. O que tem que ser feito aqui dentro, com todas as precauções necessárias, para não prejudicar esse paciente nem na falta de atendimento, nem na questão do contágio”.

O trabalho desenvolvido pela instituição oferta apoio ao paciente, familiar e acompanhante. Amanda explica que o acolhimento ocorre de forma sigilosa. “Muitas vezes ocorre o preconceito por ser câncer, então desmistificamos toda a questão de tratamento, para a pessoa ficar mais tranquila e entender como funciona. Nosso trabalho é levar um pouco de conhecimento também, no momento do cadastro tudo que é falado é sigiloso. Em casos de dúvida, ficamos à disposição, para dar algum tipo de auxílio, mesmo que a pessoa não queira comparecer. E é totalmente gratuito”.

O Núcleo está disponível pelo WhatsApp (33) 98838-7323. Para acompanhar as orientações, as redes sociais são @nucleo_caratinga e pelo Facebook Núcleo do Câncer de Caratinga.