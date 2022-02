Núcleo Ampliado de Saúde da Família promove “Carnaval da Melhor Idade” em Inhapim

INHAPIM – Nessa última quinta-feira (24), a Secretaria de Saúde de Inhapim através dos profissionais técnicos do Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF, promoveram na praça Padre Geraldo Homem de Faria (Praça da Matriz) o carnaval da melhor idade.

Dezenas de idosos que compõe os grupos da terceira idade foram recepcionados pelos profissionais de saúde com um café da manhã.

Os profissionais de saúde aproveitaram o evento para oferecer aos idosos testes rápidos de glicemia, hepatite, sífilis e HIV, e realizaram ainda a aferição de pressão arterial.

Já a educadora física do NASF, Carolina Alves da Silva, promoveu uma série de danças valendo-se das consagradas marchinhas carnavalescas para agitar o público presente. “É muito gratificante poder estar ao lado das nossas meninas e meninos da melhor idade nesse evento de alegria, descontração e porque não de atividade física. É inevitável que todos nós no decorrer natural da vida iremos passar pela fase do envelhecimento. Pessoas que enfrentam essas mudanças com otimismo estão menos propensas a desenvolverem várias doenças psicossomáticas comuns nessa fase da vida do indivíduo, tais como depressão, estresse, e etc. O processo do envelhecimento é um processo contínuo onde ocorre declínio progressivo de todos os sistemas fisiológicos. A terceira idade faz com que o organismo do indivíduo funcione de forma diferenciada e o corpo torne-se menos flexível. Sendo assim, os movimentos dos idosos são mais lentos com perda significativa da agilidade, as articulações vão perdendo a mobilidade e elasticidade, os ossos ficam mais fracos e ocorre uma deterioração do aparelho bronco pulmonar, gerando um comprometimento de todo o sistema respiratório. A dança pode ser utilizada como promotora de qualidade de vida, amenizando os problemas decorrentes do processo de envelhecimento nos aspectos psicossociais e biológicos” informou Carolina.

Para a coordenadora do programa “Saúde da Família” em Inhapim, enfermeira Josiane Belo Flamini, promover eventos que incentivem a convivência e a interação dos nossos idosos, obtendo como resultados alegria e descontração é de suma importância para qualidade de vida dos usuários. “O Carnaval da Melhor Idade já é tradição em nosso município, pois na órbita da saúde pública, a dança desenvolve a coordenação motora, agilidade, ritmo e percepção espacial na terceira idade, desperta e aprimora a musicalidade corporal de forma inteligente e natural, permitindo uma melhora na autoestima e a ruptura de diversos bloqueios psicológicos, possibilita o convívio e aumento do rol de relações sociais. Torna-se uma opção de lazer e promove inclusive melhora de doenças e outros problemas correlatos”, disse Josiane.

As pessoas que desejarem participar das atividades do programa “Melhor Idade” da Prefeitura de Inhapim podem procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social ou a Unidade Básica de Saúde mais perto de sua residência.

Assessoria de Comunicação