Núcleo agora faz parte da Alianza Latina

Além desta conquista, diretoria também fala sobre campanha de arrecadação de cestas para assistidos

CARATINGA– O Núcleo de Caratinga agora faz parte da Alianza Latina, um projeto de trabalho em rede conduzido pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE), que busca proporcionar a seus membros um espaço de debate e aprendizado contínuo para associações de apoio ao paciente.

Conforme a assistente social Amanda Toledo, o espaço tem por objetivo compartilhar ideais e missões similares no cenário da saúde. “Isso é um grande avanço, vai contribuir muito com o nosso serviço. É uma instituição extremamente conceituada, que abrange 20 países, cerca de 110 instituições inscritas. Vamos conseguir trocar informações com outras instituições que atendem o mesmo público, participar de ações nacionais e internacionais. Vai ajudar muito”.

Devido ao cenário da pandemia, o Núcleo tem enfrentado algumas dificuldades para manutenção dos serviços, como destaca. “Estamos vivendo tempos complexos. Com isso, o Núcleo não deixou de fazer o seu papel, porém, temos passado algumas dificuldades em questão de atender num todo. Mas, buscamos maneiras para não paralisar esses serviços, não deixamos de atender maneira nenhuma nesse período, buscamos inovar nas formas de atendimento, dentro do que era pedido do ponto de vista sanitário; para que não colocássemos nosso paciente ou familiar em risco”.

CAMPANHA

O presidente Marcos José de Oliveira explica de que forma o trabalho tem sido realizado, se adaptando às medidas impostas pela necessidade de prevenção contra a covid-19. “Nós, durante todo esse período de pandemia, seguimos todas as normas e orientações via Ministério da Saúde. Nesse momento, por exemplo, de onda roxa, poderíamos ter mantido o serviço de fisioterapia, mas, como é contato direto, decidimos cortar esse serviço e a acupuntura. Nutrição e Psicologia, seguimos com atendimento online. A entrega das fraldas, das medicações continuaram sem ter esse acesso direto ao Núcleo, fazemos o atendimento na janela, para evitar esse contato”.

Mas, observando a demanda crescente, o Núcleo deu início à campanha Cesta Solidária, para doar donativos aos assistidos da instituição. “Os cadastros estão aumentando, chega cadastro novo praticamente todo dia, a demanda está aumentando. A arrecadação diminuiu, obviamente, pois, com a crise sanitária veio a crise financeira; aumento dos preços dos produtos, medicações. E temos observado essa crescente demanda em relação a cesta básica, isso nos mobilizou em realizar essa campanha, pois, triplicou o número de cestas que a gente já fazia de doação. Temos que ficar atentos, ter esse cuidado, é importante tanto quanto a medicação ou outros serviços que o Núcleo desenvolve”.

As doações podem ser realizadas em dinheiro pelo pix 03997217000106 ou diretamente na sede que fica a Travessa João Coutinho, 22, centro. “Estamos pedindo que as pessoas que puderem doar a cesta, tragam até o Núcleo. Disponibilizamos o pix e se a pessoa puder doar um dos itens também como açúcar, óleo, que vão diretamente para a alimentação; pode trazer. É fazer chegar a quem precisa”.