Novos tempos marcam 62° aniversário do América Futebol Clube

Presidente destaca administração moderna e eficiente; data será celebrada com baile

CARATINGA– O América Futebol Clube (AFC) foi fundado em 28 de novembro de 1959 por Alfeu de Oliveira Chaves. Tudo começou com futebol no Estádio Feliciano Miguel Abdala, cujo o nome é do doador do espaço para a construção do campo. Em 1963, a conquista da doação do terreno medindo 44.000 m², situado à Rua Dr. Maninho. De lá para cá foram muitas as conquistas e novos tempos marcam o 62° aniversário do clube.

Atualmente, o AFC é administrado pelo presidente José Antônio Rodrigues, o “Zé do Gás” e o vice Ari Rodrigues de Oliveira, o “Ari da Loja Magnata Móveis”. A nova administração procurou investir em modernização, transparência e relação com o sócio, sem deixar de lado a conhecida tradição.

Em entrevista ao DIÁRIO, José Antônio fez um balanço da gestão assumida em 1° de junho de 2020, em plena pandemia. “É um desafio imenso cuidar de pessoas e é isso que um presidente do América Futebol Clube terá sempre como desafio. Temos centenas de famílias buscando, no dia a dia, lazer e conforto em nosso clube. Quando assumimos, encontramos um cenário de inadimplência alta, problemas em diversas áreas e reclamações constantes dos sócios, além da surpresa em receber o clube com caixa negativo”.

Conforme o presidente, para enfrentar a crise, atitudes rápidas foram tomadas. “Pois bem, formada uma equipe de diretores capacitados aptos a desenvolver seus trabalhos em suas áreas, demos a eles total liberdade para trabalhar dentro, claro, dos limites do clube. Após os seis primeiros meses, avaliamos a necessidade de procurar no mercado um gestor experiente e capacitado, que fosse nos ajudar a modernizar nossos sistemas, para que pudéssemos dar transparência e ter um controle efetivo de nossas contas”.

O olhar da administração estava voltado para novos rumos e organização do clube, com a proposta de um América de todos, para todos. “Para construir uma história nova precisamos, primeiro, nos organizar. Saímos de um modelo antigo e passamos a administrar de forma moderna e eficiente. De imediato criamos um canal direto com o associado, onde ele recebe informações constantes do clube, direto no seu celular. E o trabalho não pode parar, tem que continuar, estamos abertos a sugestões e reclamações”.

A respeito da chegada dos 62 anos do clube, José Antônio se emociona e declara que a história do América se encontra com a sua própria história. “É de grande valia. Fiz 67 anos semana passada. Eu já frequentava o clube, então, quando você nasce dentro de um clube, que você viu a construção, isso é muito bonito. Assumir uma responsabilidade da casa que nasceu dentro dela, isso aqui é mais que um clube social, mas, familiar. É a minha casa e todos os sócios são meus irmãos. Temos que participar e ter bom êxito dentro da nossa casa”.

Para celebrar a data, o baile será realizado neste sábado (20), evento exclusivo para sócios. A ideia é resgatar a história, relembrando os velhos tempos dos grandes bailes do América, como destaca José. “Vamos fazer uma comemoração que há muitos anos não se vê no América. Será um baile social, mas, vai ter o sertanejo, vários ritmos de músicas e danças. Vamos fazer uma festa linda e maravilhosa. No sábado será o baile e no próximo domingo uma festa voltada para as crianças”.

O presidente finaliza deixando sua mensagem especial para os sócios. “Americanos de coração, vamos participar da nossa festa. Será linda, realizada com maior gosto pela diretoria do América Futebol Clube. É uma data maravilhosa, vamos aproveitar para que possamos ter uma grande festa do nosso aniversário. Está sendo preparado com o maior carinho, para o sócio ficar satisfeito”.

BOX:

Reformas e manutenções 2020/2021

– Instalação de novos trocadores de calor e aquecedores nas saunas masculina/feminina e piscina térmica

– Instalação de seis climatizadores, trazendo conforto aos praticantes

– Instalação de três climatizadores na secretaria

– Construção de um novo estacionamento, ampliando a área do estacionamento para os sócios

– Reforma da sauna feminina, trazendo momentos de relaxamento a aqueles que buscam esses serviços

– Troca completa de todo sistema de telefonia que há muitos anos necessitava. Criamos uma URA de atendimento para que o sócio possa obter informações nas áreas, piscina térmica, academia, secretaria e financeiro

– Instalação completa de câmeras de segurança

– Reforma geral no ginásio poliesportivo, pintura, troca das tábuas, novos refletores de LED e substituição do sinteco

– Instalação de refletores de LED ao redor de todo o estacionamento

– Instalação de refletores de LED na quadra de tênis

– Ampla reforma em um dos bares, troca de iluminação, teto, piso, janelas e bancadas

– Construção de um deck ao redor do bar, tornando um espaço atrativo e aconchegante a todos os associados

– Reforma para conter o vazamento que existia há muito tempo, em um dos reservatórios de 40 mil litros

– Construção de muro de contenção para acabar de vez com desabamentos e enxurradas que há muito tempo causavam transtornos

– Substituição da tubulação para conter vazamento que existia na piscina social