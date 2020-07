Novos recursos financeiros para enfrentamento ao coronavírus serão disponibilizados aos municípios

Confira quanto Caratinga e região vão receber

CARATINGA- Novos recursos a Estados, Distrito Federal e Municípios estão disponíveis. A Portaria 1666/2020, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), dispõe sobre transferência desses valores que devem ser destinados ao enfrentamento do coronavírus (Covid-19).

Os recursos financeiros, conforme portaria, devem ser destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da covid-19, podendo abranger a atenção primária e especializada; a vigilância em saúde; a assistência farmacêutica; a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares; o custeio do procedimento de tratamento de infecção pelo novo coronavírus, bem como a definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia.

Para a distribuição dos recursos financeiros foram adotados os seguintes critérios para a gestão municipal: faixa populacional, com base na população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o Tribunal de Contas da União em 2019; valores de produção de Média e Alta Complexidade registrados nos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 2019; e valores transferidos aos municípios relativo ao Piso de Atenção Básica (PAB), no exercício de 2019.

A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG).