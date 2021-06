Novos investimentos para potencializar o turismo

Turismólogo Ramon de Carvalho destaca desafios de fomentar a atividade no município

CARATINGA- Caratinga é conhecida por alguns pontos turísticos, como a Pedra Itaúna, Menino Maluquinho e Cachoeira Bom Será. Além destas localidades, o município também é conhecido pelos eventos que são realizados como forma de entretenimento aos moradores da cidade, bem como atrair visitantes.

O turismólogo Ramon de Carvalho destaca de que forma o município pode fomentar a atividade turísticas e os desafios impostos pela pandemia.

Nos últimos anos, o que tem sido feito para fomentar o turismo no município?

A Prefeitura de Caratinga investiu nos últimos anos na realização de eventos como forma de fomentar o turismo através da Gastronomia, que tem um número considerável de empresas do ramo na cidade. Eventos como o Buteco é Coisa Nossa e o Aniversário da Cidade trouxeram até 2019 um imenso público, principalmente de outras cidades e até outros estados, para Caratinga, gerando assim um grande fluxo econômico e de turistas na cidade.

Como você avalia o investimento em turismo em Caratinga?

Ainda há muito que se investir. A cada ano o turismo tem se tornado um grande gerador de emprego e renda e novos empreendimentos. A criação de novos atrativos sempre se faz necessária para que, da mesma forma que o cidadão caratinguense sai para conhecer outros lugares, outras pessoas venham conhecer e vivenciar o turismo em Caratinga.

Quais são os desafios para tornar fortalecer o potencial turístico da cidade?

Um dos maiores desafios é fazer com que novos investimentos sejam feitos para potencializar o turismo. Sabemos do momento delicado que vivemos e a destinação de recursos, tanto públicos quanto privados para o Turismo fica comprometida até que tudo volte à total normalidade.

De que forma a pandemia afetou o setor turístico em Caratinga?

O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia devido ao fechamento de diversos locais, inclusive inúmeros atrativos ao redor do Município, o que acabou limitando ou até mesmo proibindo a circulação de pessoas, e impossibilitando a realização de festivais, eventos e outras ações de fortalecimento turístico.

O que a iniciativa privada e o Poder Público podem fazer em conjunto para fortalecer o turismo em Caratinga?

Buscar fortalecer a parceria e estreitar as conversas no que diz respeito à atividade turística. O poder público busca sempre manter o contato com setores envolvidos no turismo para criar, fomentar e divulgar novos projetos.