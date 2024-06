Novos advogados recebem carteiras na 8ª subseção da OAB/MG

CARATINGA – Em uma solenidade realizada na manhã dessa sexta-feira (14), na Casa do Advogado, a 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais deu as boas-vindas aos novos profissionais da advocacia. A cerimônia presidida por Samuel André Carlos Franco, reuniu membros da diretoria e do conselho da subseção, presidentes de comissões temáticas, familiares e amigos dos novos inscritos.

Após a composição da mesa e a saudação aos presentes, Samuel Franco proferiu um discurso destacando a importância da solenidade de entrega de carteiras da OAB. Ele ressaltou a relevância da profissão de advogado na sociedade, enfatizando os valores éticos, a responsabilidade social e a defesa do Estado Democrático de Direito.

O presidente da Subseção também direcionou uma saudação especial às mulheres que estavam recebendo suas carteiras. “Em um mundo onde a luta pela igualdade de gênero ainda é necessária, é inspirador ver a crescente presença feminina na advocacia. A trajetória de cada uma de vocês é um testemunho do papel fundamental das mulheres na sociedade e, especificamente, no universo jurídico”, afirmou.

Em seguida, os novos inscritos firmaram o termo de compromisso e receberam a carteira da OAB das mãos da diretoria. Os novos advogados são Jerson Lucas do Nascimento Junior, Ketlyn Vitória Silva Borges, Liliam Modesto da Silva, Samara Cristina da Silva Andrade, Síntique de Medeiros e Vanessa Serrano Moreno.

A solenidade foi especialmente significativa porque, entre os novos advogados, estava a funcionária da subseção, Samara Andrade. Sua inclusão no quadro de advogados da OAB/MG foi motivo de grande orgulho e celebração para todos os presentes.

“A OAB Caratinga parabeniza os novos advogados por essa conquista tão importante e deseja a todos muito sucesso em suas carreiras”, disse o presidente Samuel Franco.