Novos advogados recebem carteiras da OAB

CARATINGA- Na manhã desta terça-feira (10), a Casa do Advogado em Caratinga sediou a solenidade de entrega de carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), um evento que marcou o início da carreira profissional de novos advogados que prestaram compromisso solene perante a instituição.

A cerimônia foi conduzida pela secretária-geral, Daniele Ferreira de Faria, e contou com a presença de autoridades da Subseção de Caratinga. A mesa de honra foi composta pelo presidente Samuel André Carlos Franco, o vice-presidente Adyr de Oliveira Júnior, o secretário geral adjunto Sávio Soares Rodrigues e a conselheira Luciene da Silva Cirilo Alves.

Durante a solenidade, receberam suas carteiras profissionais os seguintes advogados e advogadas: Ana Carolina de Oliveira, Ana Paula Dias de Souza, Andrews Nogueira Soares, Ezequiel Cabral Da Rocha Neto, Kamila Elvira Gomes de Souza, Lara Batista Britto, Lucas Pereira Lessa, Maria Eugenia Moreira Gomes, Maxsenio Marcal Guimaraes e Renata Keulle Barbosa da Silva.

Além dos membros da mesa de honra, também estiveram presentes Ingrid Brenda de Almeida Santana, presidente da Comissão de Direito na Escola; Jéssica Batista Lopes Ferraz, presidente da Comissão OAB Jovem; e Oscar Alexandre Teixeira Moreira, presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas.

Durante seu discurso, o presidente Samuel Franco destacou a importância do compromisso assumido pelos novos advogados e ressaltou o papel fundamental da advocacia na construção de uma sociedade justa e igualitária. Ele parabenizou os presentes por sua conquista e relembrou a importância da ética e da responsabilidade no exercício da profissão. “Hoje é um dia de grande significado, um dia que ficará marcado na história pessoal de cada um de vocês. Ser advogado é mais do que uma profissão; é uma missão. É carregar nos ombros a responsabilidade de defender aqueles que buscam por justiça, de ser a voz daqueles que muitas vezes não têm voz.”

A secretária-geral Daniele Ferreira, também dirigiu-se aos novos advogados, convidando-os a integrarem a rotina da subseção e ressaltando os benefícios oferecidos pela OAB/MG e pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG).

O evento foi prestigiado por advogados, familiares e amigos, que compartilharam esse momento importante na vida profissional dos novos membros da OAB. A subseção de Caratinga segue fortalecendo a advocacia local, sempre comprometida com o crescimento e desenvolvimento da classe.