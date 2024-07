Novos advogados recebem a carteira da OAB

Mais uma solenidade especial de entrega de carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Casa do Advogado em Caratinga foi realizada nessa semana.

O evento, que celebrou a inserção de novos profissionais no mundo jurídico, e contou com a presença de membros da diretoria, amigos e familiares.

Cinco advogados e um estagiário receberam suas carteiras profissionais, marcando oficialmente o início de suas carreiras na advocacia. Os novos advogados são Ana Carolina Santana Teixeira, Daniela Coelho Santos de Matos, Erickes Bruno Ribeiro Tortelote, Henrique de Souza Campos e Tyfanny Ramos de Melo. O estagiário André Luiz Dias Condé também foi agraciado com sua carteira.

Em seu discurso, o presidente Samuel Franco destacou a importância e a responsabilidade da profissão, enfatizando a relevância da advocacia na manutenção do Estado Democrático de Direito. Franco ressaltou o compromisso ético e moral exigido pela profissão, além do suporte que a Subseção Caratinga oferece aos novos profissionais.

Oscar Alexandre, presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, discursou sobre os benefícios e o apoio proporcionados pela OAB/MG e pela CAAMG, destacando as comissões temáticas, os serviços e as parcerias oferecidas aos advogados, como vacinação anual, serviços de telemedicina, e o aplicativo Anuidade Zero.