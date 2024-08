Novo reservatório vai potencializar abastecimento de água em Ubaporanga

Cerca de 3 mil pessoas serão beneficiadas com abastecimento de água mais regular e contínuo

UBAPORANGA- A Copasa está construindo um novo reservatório de água de 50m³ (capacidade de armazenamento de 50.000 litros de água tratada) no bairro 27 de Abril, município de Ubaporanga. O equipamento, no valor de R$ 276 mil, tem previsão de entrar em operação no próximo dia 30 de setembro e vai proporcionar um abastecimento mais eficaz para aproximadamente 3 mil pessoas da localidade.

A construção do novo reservatório na rua Paulino Florentino dos Santos teve início no primeiro semestre deste ano. A gerente da Copasa na região, Rosângela de Faria e Coelho, explica que este investimento tem como objetivo garantir qualidade de vida aos moradores do bairro.

“Este reservatório veio para acabar com as intermitências no fornecimento de água na localidade e, por consequência, proporcionar mais conforto às pessoas por meio de um abastecimento mais eficaz, regular e contínuo”, disse.

Além do aumento da oferta de água, as intervenções estão gerando empregos diretos no município, o que está impulsionando a economia com a aquisição de material no comércio local.

Com o término da obra, o índice de abastecimento com água tratada da Copasa em Ubaporanga vai ser de quase 87%. A empresa segue trabalhando para alcançar a marca estabelecida pelo Novo Marco Legal do Saneamento do Brasil de 99% de cobertura da infraestrutura para universalizar o serviço de abastecimento de água neste município antes do prazo máximo, que é dezembro de 2033.