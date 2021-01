Novo protocolo permite funcionamento de atividades em todas as ondas

Comércio e eventos, por exemplo, estão liberados respeitando distância e quantitativo de pessoas determinado pelo Estado

DA REDAÇÃO- O Comitê Extraordinário Covid-19 aprovou, em reunião nesta quarta-feira (27), a modernização do Minas Consciente, plano elaborado pelo Estado para garantir a retomada segura da economia no Estado durante a pandemia.

A fase 3 do plano, que acontece em meio ao início do processo de vacinação em Minas, prevê o funcionamento de todas as atividades, independente da onda, mas impõe mais restrições para garantir a segurança da população.

Com a nova versão, o comércio e os eventos, por exemplo, serão liberados mesmo que a cidade esteja na onda vermelha, mas terão que seguir algumas regras, pensando na saúde, no distanciamento e evitando qualquer risco acentuado para a sociedade.

A fase 3 do plano também traz a restrição de algumas atividades que correspondem aos serviços essenciais, como padarias, bancos, farmácias e supermercados. Em eventos, a limitação de pessoas será de 30 na onda vermelha, 100 na onda amarela e 250 na onda verde. Nas ondas vermelha e amarela, o protocolo é mais restritivo, envolvendo o controle de fluxo na entrada dos estabelecimentos, o limite de uma pessoa por atendente no comércio não essencial, a proibição de autoatendimento para reduzir o contágio dentro dos estabelecimentos, a medição de temperatura na entrada e o estímulo aos agendamentos.

Em relação aos hotéis e atrativos culturais e naturais, na onda vermelha é permitido 50% da ocupação; na onda amarela, 75%; e, na onda verde, 100%.

Conforme avaliação desta semana, a macrorregião Vale do Aço e a microrregião de Caratinga estão na Onda Amarela. Assim, está permitida realização de eventos com até 100 pessoas.

A fiscalização será feita pelos gestores municipais, que poderão contar com o apoio da Polícia Militar e também com a população, por meio de denúncias de descumprimento das regras.

Data de Atualização: 25/01/2021 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 4 0 4 0 VALE DO AÇO 222 53% 70% 80% 82% 7,3 4,4

Data de Atualização: 25/01/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO 18% -15% 18 21

Data de Atualização: 25/01/2021 Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte 2º Corte MACROS Onda Atual 23/01 a 29/01 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 30/01 a 06/02 Pesos VALE DO AÇO Vermelha 0 Amarela 74%

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep 1 2 2 4 0 4 0 CARATINGA 160 62% 92% 77% 89% 12,2 4,8 CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 255 46% 57% 88% 80% 3,7 3,7 IPATINGA 235 53% 51% 79% 71% 6,0 4,6

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO Onda Atual 23/01 a 29/01 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 30/01 a 06/02 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 CARATINGA 55% 4% 19 16 18 Amarela 21 Amarela CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 10% -16% 24 16 18 Amarela 7 Vermelha IPATINGA 10% -20% 20 25 18 Vermelha 0 Vermelha