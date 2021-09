Novo prazo para apresentação da documentação do Programa Casa Verde e Amarela

CARATINGA- A Prefeitura, através do Departamento de habitação, está realizando uma nova convocação dos beneficiários do programa habitacional Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida).

As famílias que já foram selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e que já haviam sido convocadas via correios, telefone, carro de som e informadas através da imprensa local, mas que ainda não realizaram a entrega da documentação ao Departamento de Habitação, terão até o dia 10 de setembro, para fazer a entrega da documentação.

A documentação necessária inclui documentos originais e cópia, RG e CPF- candidato e cônjuge; certidão nascimento ou casamento; declaração de união estável; comprovante de residência; e laudo médico, no caso de portador de deficiência, que deve ser em formulário próprio da Caixa que será entregue pelo Departamento de Habitação.

O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou mais 60 indicações diretas para moradores das áreas de risco, conforme consta no plano de redução de riscos de Caratinga, elaborado pela Defesa Civil do Município, o que vai beneficiar mais famílias que estão residindo em áreas de risco ou que estão desalojadas por não poderem retornar para suas residências.

O Ministério também disponibilizou uma nova lista com mais 376 famílias, como cadastro de excedentes. Caso os primeiros selecionados não apresentem a documentação dentro do prazo, o município pode se valer dessa lista para a montagem dos dossiês para análise da Caixa e do Ministério do Desenvolvimento Regional.

O atendimento para entrega da documentação será de 8h às 11h e das 12h30 às 16h30, na Praça Cesário Alvim nº 01 piso 2, ao lado da Caixa Econômica Federal, (antigo PSIU).

Após o encaminhamento dos documentos, a Caixa Econômica Federal fará a análise dos mesmos e, em seguida, encaminhará a lista final ao município para publicação dos candidatos que irão realizar a assinatura dos contratos.