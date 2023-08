Novo PAC vai investir R$ 171,9 bilhões em Minas Gerais

Duplicação da BR 381 e a construção da BR 135 são um dos projetos que estão no conjunto do programa. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lança nesta sexta-feira (11), em uma cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A iniciativa vai investir R$ 171,9 bilhões em Minas Gerais em obras e serviços. A assessoria de comunicação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi procurada, mas ainda não informou se ele irá ou não ao evento no Rio de Janeiro.

O programa tem objetivo de chegar a R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, selando uma parceria entre parceria entre governo, estados, municípios, setor privado e movimentos sociais. A expectativa é que a maior parte desse montante venha da Petrobras. No entanto, o governo depende da aprovação do arcabouço fiscal o gasto para ser viabilizado. Não há, no entanto, previsão de quando a votação ocorrerá, que impacta na possibilidade de gasto federal.

Fonte: O Tempo