Novo número para solicitação de serviços de iluminação pública

CARATINGA- O cidadão deve ficar atento aos novos números para solicitação de serviços de iluminação pública em Caratinga.

Em casos de lâmpadas queimadas, piscando, quebradas e acesas durante o dia ligue grátis para 0800- 878- 2183 ou envie uma mensagem via WhatsApp para 800 878 2183.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 08h às 17h. Nos fins de semana e feriados as mensagens serão registradas no próximo dia útil.